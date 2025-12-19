Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suure riigivõla hinnaga

Eesti on otsustanud loobuda 1- ja 2sendiste müntide kasutamisest. Kuna nende vermimine on müntide väärtusest kallimgi ja taaskasutamine praktiliselt võimatu, saadab Eesti kokku kogutud mündid Lätti, kus need on veel kasutusel.
Eesti Panga nõukogu valis senise presidendi Madis Mülleri mantlipärijaks praeguse asepresidendi Ülo Kaasiku, kes uue juhina hästi juhitud organisatsiooni lõhkuma ei hakka ning jätkab oma eelkäija kursil.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.