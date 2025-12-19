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Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suure riigivõla hinnaga

Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus tänavu 0,7% ja järgmisel aastal 3,6%, seda varjutab aga geopoliitika kõrval valitsemissektori eelarve uurim puudujääk.
Eesti Panga peahoone Tallinnas.
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