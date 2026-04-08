Johannes Reppo: avatus tuleb Eestile kasuks

Eesti riigi juhtimismudel on endiselt vertikaalne, kuigi tänapäeva probleemid on horisontaalsed. Sellisest nihkest tekkinud ülekoormust aitaks lahendada sektoriteülese info liikumisega tegelev agentuur, kirjutab Kelly-Claudia Kimmer arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Küsimus ei saa olla enam selles, kas Eesti vajab tuumaenergiat, vaid selles, millal me selle otsuse vastu võtame, kirjutab kooliõpilane Kaspar Kindel arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Iga nelja aasta tagant uue õppeaine omandamine annaks tasemeharidusele võimsa signaali tööturu vajadustest ja aitaks oskuste parandamise kaudu vähendada rahvastiku kahanemise mõju, kirjutab TalTechi emeriitprofessor Enn Listra arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud arvamusartiklis.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.