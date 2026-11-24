Tagasi ST Atea aitas Go Groupi videokoosolekute tehnilised mured nulli viia Go Groupi töötaja astub broneeritud koosolekuruumi ja Teams avaneb seinaekraanil automaatselt. Videokõne võib alata ilma ühegi lisaliigutuseta. Selle taga on koostöös Ateaga kasutusele võetud Cisco lahendus, mis on Go Groupi IT-juhi Veiko Sinimäe sõnul teinud lõpu ka koosolekutehnikaga seotud abipalvetele.

„Videokõnede tegemiseks vajalik tehnika oli meil mõistagi juba varem olemas, kuid eri seadmete ja kaablite kasutamine polnud inimestele alati kõige mugavam,“ räägib Veiko Sinimäe.

Balti jaamas asuva Go Groupi peakontori ümberehitus andis võimaluse värskendada ka koosolekuruumide tehnikat. Uue Cisco lahendusega on nüüdseks varustatud ligikaudu kümme ruumi kontserni ettevõtete eri hoonetes.

Ühest kaamerast ei piisa

Atea AV-multimeedialahenduste müügijuht Kristjan Veskuse sõnul on oluline toimiva videokoosolekuruumi puhul läbi mõelda kogu süsteem. Kaamera kõrval määravad kasutuskogemuse mikrofonid, kõlarid ja juhtimine ning see, kuidas need omavahel töötavad.

Go Groupil oli Cisco seadmetega ka varasem kogemus võrguseadmete valdkonnast. Koosolekuruumidesse jõudsid need aga pärast seda, kui tekkis võimalus kasutada neid muu hulgas Microsoft Teams Roomsi seadmetena. Sinimäe sõnul muutis see lahenduse ettevõtte jaoks sobivaks.

Samas oli vaja säilitada võimalus osaleda teiste platvormide kõnedes. Selleks saab töötaja ühendada sülearvuti USB-C-kaabliga ning kasutada ruumi kaamerat, mikrofone ja kõlareid näiteks Google Meeti või Zoomi koosolekul. Eraldi Crestroni toitelahendus võimaldab sama kaabli kaudu ka arvutit laadida.

Lauale jäi seega kasutaja jaoks üks ühendus. Varasem vajadus eri juhtmete ja seadmetega toimetada vähenes.

Suuremas ruumis peab kaamera nägema ka esinejat

Seadmed valiti ruumide suuruse ja kasutusvajaduse järgi. Väiksematesse koosolekuruumidesse paigaldati Cisco Room Bar, milles on kaamera, mikrofonid ja kõlarid ühes korpuses. Sinimäe sõnul on sellest kuue kuni kaheksa osalejaga koosolekuteks piisanud ning lisamikrofone pole vaja olnud.

Suuremas ruumis kasutati Cisco Room Kit EQ lahendust koos täiendava esinejat jälgiva kaameraga. See lahendab olukorra, kus ruumi ees esinev inimene pöörab ekraani juures olevale kaamerale selja. Vastasseinas paiknev kaamera võimaldab näidata teda kaugosalejatele eestpoolt.

Sinimäe selgitas, et kaamera jälgimisala piiritleti ruumi esiosaga. Nii keskendub see esinejale ega reageeri igale taustal liikuvale inimesele.

Mikrofonide paigaldamine lakke tekitas temas esialgu kõhklusi. Harjumuspäraselt oli mikrofon seisnud laual, kõnelejate lähedal. Kasutuskogemus hajutas aga kahtlused. „See lihtsalt töötab,“ ütleb Sinimäe laemikrofonide lahenduse kohta.

Ruumide kasutus muutus nähtavaks

Koos seadmetega muutus ka nende haldamine. Sinimäe sõnul annab Cisco Control Hub IT-osakonnale ühest keskkonnast ülevaate seadmete seisukorrast, tarkvarast ja võimalikest kõnekvaliteedi probleemidest. Vajaduse korral saab avada kaugelt ruumi juhtpaneeli vaate ning kasutajat aidata.

Keskne haldus annab ka infot ruumide tegeliku kasutuse kohta. Näiteks saab võrrelda, kui sageli kasutatakse kaht sarnast koosolekuruumi. Kui üks on pidevalt hõivatud ja teine seisab tühjana, on põhjust uurida, mis neid kasutaja silmis eristab.

Töötajate jaoks muudavad ruumide leidmise lihtsamaks ukse kõrval olevad paneelid, mis näitavad, kas ruum on vaba või hõivatud.

Videokoosolekud sujuvad nüüd ilma IT-abita

Pärast uue lahenduse kasutuselevõttu pole Go Groupi IT-osakonda tulnud ühtegi koosolekutehnikaga seotud pöördumist.

„IT-meeskonnal jääb nüüd rohkem aega teiste ülesannete jaoks ning töötajad on lihtsa ja mugava lahendusega väga rahul,“ kinnitab Sinimäe.

Go Groupi projekt on üks näide valdkonnast, milles Atea pälvis ka rahvusvahelise tunnustuse: Cisco nimetas Atea grupi 2026. aasta ülemaailmseks koostöölahenduste aasta partneriks (Global Collaboration Partner of the Year).

Atea on suurim IT-teenuste ja terviklahenduste pakkuja Põhjamaades ja Baltikumis. Ateal on 7 riigis kokku 88 kontorit ning ettevõttes töötab üle 8000 töötaja. Atea Eestis töötab üle 70 inimese ning ettevõtte kontorid asuvad Tallinnas ja Tartus. Atea on valitud maailma kõige jätkusuutlikumaks IT-teenuste ettevõtteks.