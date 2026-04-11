Andres Lehtmets: Eesti peab õppima ebaõnnestuma

Kui meil oleks igal inimesel riigipoolse stardikapitaliga investeerimiskonto ning maksusüsteem, mis motiveeriks ettevõtteid investeerima teadus- ja arendustegevusse, oleks tulemuseks riik, kus enamik inimesi ei elaks palgapäevani, vaid kasvataks vara. See muudaks ka inimeste suhtumist majandusse, kirjutab Joosep Laanem arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.