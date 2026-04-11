Andres Lehtmets: Eesti peab õppima ebaõnnestuma

Kui tahame rohkem innovatsiooni ja uusi ettevõtteid, peame õppima ebaõnnestumist aktsepteerima ja sellest avalikult rääkima, kirjutab Andres Lehtmets arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Kui meil oleks igal inimesel riigipoolse stardikapitaliga investeerimiskonto ning maksusüsteem, mis motiveeriks ettevõtteid investeerima teadus- ja arendustegevusse, oleks tulemuseks riik, kus enamik inimesi ei elaks palgapäevani, vaid kasvataks vara. See muudaks ka inimeste suhtumist majandusse, kirjutab Joosep Laanem arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Iga nelja aasta tagant uue õppeaine omandamine annaks tasemeharidusele võimsa signaali tööturu vajadustest ja aitaks oskuste parandamise kaudu vähendada rahvastiku kahanemise mõju, kirjutab TalTechi emeriitprofessor Enn Listra arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud arvamusartiklis.
Küsimus ei saa olla enam selles, kas Eesti vajab tuumaenergiat, vaid selles, millal me selle otsuse vastu võtame, kirjutab kooliõpilane Kaspar Kindel arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?