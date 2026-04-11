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Andres Lehtmets: Eesti peab õppima ebaõnnestuma

Kui tahame rohkem innovatsiooni ja uusi ettevõtteid, peame õppima ebaõnnestumist aktsepteerima ja sellest avalikult rääkima, kirjutab Andres Lehtmets arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Läbikukkumine ei tohi olla CVs punane lipp. Kui investor näeb ebaõnnestunud ettevõtet, peaks esimene küsimus olema “mida sa sellest kogemusest õppisid?”, mitte “miks sul see ei õnnestunud?”, ütleb Andres Lehtmets.
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