Tagasi ST Ettevõtte suurim kasvupidur võib olla juht ise Miks suudavad mõned ettevõtted kasvada konkurentidest mitu korda kiiremini, samal ajal kui teised näevad vaeva senise taseme hoidmisega? Enamasti pole probleem turuolukorras ega konkurentides, vaid ettevõtte enda ambitsioonikuses ja juhtimises. Äri kasvutreener Anti Orav ütleb, et ettevõtte suurimaks kasvupiduriks võib osutuda hoopis juht ise.

Iduettevõtted unistavad ükssarvikuks saamisest juba varajases faasis, kuid mõne küpsema ettevõte ambitsioonikus ajaga hoopis taandub. Paljud neist ei kipu enam mõtlema sellele, kuidas teha midagi erakordset ning areneda, vaid keskenduvad olemasoleva hoidmisele.

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Orava sõnul ei ole mõneprotsendiline aastane kasv iseenesest halb, kuid tõeliselt ambitsioonikas on soov kasvatada ettevõte kolme kuni viie aastaga kaks, kolm või isegi kümme korda suuremaks. Ja selline julge siht sunnib juhte senist strateegiat, meeskonda ja töökorraldust täiesti uue pilguga vaatama.

“See, kuidas oleme seni töötanud, on toonud meile tänased tulemused. Kui tahame jõuda järgmisele tasemele, peame hakkama midagi teistmoodi tegema,” rõhutab ta.

Samas ei tähenda ambitsioonikus Anti sõnul hoolimatut riskimist. Julgete kasvueesmärkidega peab kaasnema konservatiivne finants- ja rahajuhtimine, mis tagab ettevõtte püsimise ka suuremate muudatuste ajal.

Heast strateegiast pole kasu, kui selle taga pole õiget meeskonda

Üks põhjus, miks ettevõtete kasvuplaanid paberile jäävad, peitub Orava hinnangul selles, et strateegiaid koostatakse vahel lihtsalt vormitäiteks – juhtkonnale või omanikele esitlemiseks. Tegelikud muudatused organisatsiooni toimimises jäävad aga tegemata.

“Ja kultuur sööb strateegia hommikusöögiks,” meenutab ta tuntud juhtimispõhimõtet. Tema sõnul ei kujunda ettevõtte kultuuri üksikud koolitused ega inspiratsiooniesinejad, vaid juht ning see, kuidas organisatsioon iga päev töötab, otsuseid langetab, probleeme lahendab ja võite tähistab.

Eriti keeruliseks võivad osutuda inimestega seotud otsused. Juhid kipuvad uskuma, et aastaid koos töötanud meeskond suudab automaatselt ellu viia ka järgmise suure arenguhüppe. Tegelikult ei pruugi see sugugi nii olla.

Anti toob näiteks spordimeeskonna. Esiliigas suurepäraseid tulemusi saavutanud mängijad ei pruugi olla need, kellega jõutakse meistriliiga tippu. Uus eesmärk võib nõuda uusi oskusi, teistsugust töökorraldust ja mõnikord ka uusi inimesi.

“Ei tohi unustada, et äriorganisatsioon ei ole perekond. Me oleme tulnud kokku, et saavutada tulemusi. Inimesed võivad tulla ja minna ning see on normaalne. Oluline on, kuidas me seda teeme,” ütleb ta.

Samas ei tähenda meeskonna arendamine tingimata inimeste väljavahetamist. Vahel võib piisata sellest, et muudetakse juhtimisviisi, vastutusalasid ja koostööpõhimõtteid.

Orav toob hea näitena puidutööstusettevõtte Palmako, kellega ta alustas koostööd kaks aastat tagasi. Ettevõte oli värskete tuulte ootuses ning vajas juhtimisele uut lähenemist. Muudeti juhtimissüsteemi, meeskonna koostöörütmi ja lähenemist strateegia loomisele.

“Ettevõte on kahe aastaga ligi 50 protsenti kasvanud, ostnud juurde kaks ettevõtet, sisenenud uude tootekategooriasse ja laiendanud turu Euroopast kaugemale,” kirjeldab Orav. Seejuures jätkavad kõik toonases muudatusprogrammis osalenud inimesed ettevõttes töötamist.

Teistsugune kogemus oli elektroonikatööstusettevõttes Inission Tallinn, kus uue juhi ametisse asumisel tuli põhjalikult muuta senist juhtimiskultuuri. Seal tähendas arenguhüpe ka juhtmeeskonna olulist uuendamist, sest kõik senised juhid ei olnud valmis oma tööharjumustes muutusi tegema.

Anti sõnul üht universaalset lahendust pole. Küll aga peab juht julgema küsida, kas olemasolev meeskond, töökorraldus ja juhtimiskultuur toetavad ettevõtte järgmisi eesmärke.

Juht ei peaks ise kogu aeg väljakul mängima

Üks ettevõtte kasvu pidurdavaid tegureid võib olla juht ise ning selle selgeks märgiks on see, kui suurem osa tema tööajast kulub igapäevaste probleemide lahendamisele.

“Kui juht meeskonnaga tegelemise ja selle treenimise asemel ise väljakule jookseb, on see allakäigu algus,” ütleb ta ning võrdleb ettevõtte juhtimist taas tippspordiga. Treeneri ülesanne ei ole mängijate eest väravaid lüüa, vaid luua meeskond, kes suudab seda ise teha.

Sama kehtib Orava sõnul ka ettevõttes. Kui juht peab pidevalt sekkuma, otsuseid üle võtma ja probleeme lahendama, jääb tal vähem aega tegeleda sellega, mis ettevõtte arengut tegelikult edasi viib ehk inimeste, koostöö ja juhtimiskultuuriga.

Üheks ohumärgiks nimetab Anti ka olukorda, kus juht põhjendab ettevõtte kehvi tulemusi pidevalt turu, konkurentide või majanduskeskkonnaga.

“Kui juht räägib liiga palju sellest, et tulemused on sellised turu või konkurentide tõttu, siis tekib küsimus, mida ta ise juhina teeb. Mida on meeskond teinud, et olukorraga kohaneda?” küsib ta.

Edukaid ettevõtteid eristab Orava meelest see, et neil on soov ja suutlikkus kiiresti reageerida, kohandada oma tooteid ja teenuseid ning näha muutustes uusi võimalusi.

Tehisintellekt ei päästa segast juhtimist

Aina olulisemaks muutub ettevõtete kasvus ka tehisintellekti roll. Praegu kasutatakse AI-d peamiselt üksikute töötajate töö tõhustamiseks, kuid Orava sõnul peitub suurem võimalus kogu organisatsiooni tulemuslikkuse parandamises. Selleks peab ettevõttel olema selgelt kirjeldatud strateegia, juhtimissüsteem, vastutusalad ja eesmärgid.

“AI ei oska folkloori peal töötada,” ütleb ta tabavalt. Kui inimesed suudavad ebaselges töökorralduses veel kuidagi hakkama saada ja puuduva info ise juurde nuputada, siis tehisintellekt vajab konkreetset konteksti ning kvaliteetseid andmeid.

Seega võib AI kasutuselevõtt tuua nähtavale hoopis senised juhtimisprobleemid. Kui ettevõte ei suuda selgelt kirjeldada, kuidas otsuseid tehakse, eesmärke saavutatakse ja tulemusi mõõdetakse, ei saa ka tehisintellekt organisatsiooni tervikuna tõhusalt toetada.

Aga kuidas siis panna ettevõte kaks korda kiiremini kasvama?

Millest aga tuleks alustada, kui ettevõtte strateegia on küll olemas, ent tulemused ei vasta ootustele? Kuidas luua selline meeskond, kes suudab saavutada ambitsioonikaid eesmärke ilma et juhi enda töökoormus pidevalt kasvaks? Kas selleks, et 2027. aasta oleks kaks korda edukam, on juba lootusetult hilja?

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Pooleteisetunnisel veebiseminaril tutvustab Empowermenti ärikasvutreener Anti Orav praktiliste ettevõttenäidete toel, kuidas ühendada ambitsioonikad eesmärgid, strateegia ja igapäevane juhtimine toimivaks tervikuks. Samuti räägitakse, kuidas valmistada organisatsioon ette tehisintellekti võimaluste tulemuslikuks kasutamiseks.

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