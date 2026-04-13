Mati Nuut: kultuur ei ole mingi pehme valdkond

Kui tahame rohkem innovatsiooni ja uusi ettevõtteid, peame õppima ebaõnnestumist aktsepteerima ja sellest avalikult rääkima, kirjutab Andres Lehtmets arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Eesti kõrgharidus ei liigu sammugi edasi, seniks kuni ülikoolid ja rakenduskõrghariduse andjad omavahel ressursside pärast võitlevad, kirjutab Kerly Randlane arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud töös.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?