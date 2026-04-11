Kerly Randlane: Eesti kõrghariduses valitseb strateegiline raiskamine
Eesti kõrgharidus ei liigu sammugi edasi, seniks kuni ülikoolid ja rakenduskõrghariduse andjad omavahel ressursside pärast võitlevad, kirjutab Kerly Randlane arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud töös.
Tuleks luua veebikeskkond, kus iga inimene saab oma rõivadisaini üles laadida, andes sellele võimaluse masstoodanguks saada, kirjutab Ilona Mihkelsoo arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Verest võiks saada Eesti ekspordiartikkel. Selleks vajame annetajate hulga jõudsat kasvu, mille puhul võiks aidata ka rahaline boonus, kirjutab Martin Palmiste arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Balti elektrivõrk ehitati ajal, mil suured elektrijaamad edastasid elektrit ühes suunas tarbijatele. Tänapäeval võib aga igaüks olla ka elektritootja ning see muudab kogu süsteemi. Saatejuht Hando Sinisalu räägib hiljuti jõud ühendanud Netcontroli ja ABB esindajate Kristaps Alcmanise (Netcontrol Läti organisatsiooni tegevjuht) ja Dainius Bružasega (ABB Baltikumi elektrifitseerimise valdkonna juht) sellest, kuidas piirkonna elektrivõrk peab muutuma paindlikumaks, automatiseeritumaks ja turvalisemaks.