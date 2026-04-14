Ülo Vihma: Eesti loodusvarade kasutamiseks tuleb luua rahvale kasu toov fond

Inglisekeelne, igapäevane ja videopõhine uudistekanal on tähtis USA avaliku arvamuse kujundamisel, sest mida rohkem ameeriklased Eestist teavad, seda suurem on avalik toetus Eesti kaitsmiseks, kirjutab Stewart Johnson arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Transatlantiliste suhete ebakindluse tõttu otsitakse Euroopas IT-alternatiive ning riigi-Linux avaks meile miljardites eurodes turuvõimaluse, kus saaksime pakkuda üleminekuteenust koos tarkvara, kogemuse ja turvaarhitektuuriga, kirjutab Siim Pari arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Corvette ühendab Ameerika sportauto iseloomu, jõudluse ja igapäevase sõidumugavuse. Pane oma teadmised proovile ning avasta, mida see auto lisaks pilkupüüdvale välimusele pakub. Vasta seitsmele küsimusele!