Elsa Leiten: automaks on piits, vajame kõrvale ka präänikut

Meie lasteaiakorraldus on kinni eelmise sajandi industriaalses mudelis. On aeg lammutada see monoliitne süsteem ja asendada see paindliku, nõudluspõhise digitaalse reformiga, mis paneb raha lapsega kaasa liikuma, kirjutab Maie Jõgar arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud töös.
Transatlantiliste suhete ebakindluse tõttu otsitakse Euroopas IT-alternatiive ning riigi-Linux avaks meile miljardites eurodes turuvõimaluse, kus saaksime pakkuda üleminekuteenust koos tarkvara, kogemuse ja turvaarhitektuuriga, kirjutab Siim Pari arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Corvette ühendab Ameerika sportauto iseloomu, jõudluse ja igapäevase sõidumugavuse. Pane oma teadmised proovile ning avasta, mida see auto lisaks pilkupüüdvale välimusele pakub. Vasta seitsmele küsimusele!