Elsa Leiten: automaks on piits, vajame kõrvale ka präänikut

Meie lasteaiakorraldus on kinni eelmise sajandi industriaalses mudelis. On aeg lammutada see monoliitne süsteem ja asendada see paindliku, nõudluspõhise digitaalse reformiga, mis paneb raha lapsega kaasa liikuma, kirjutab Maie Jõgar arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud töös.