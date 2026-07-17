IT kolledži direktor: me ei kasuta oma tugevat IT-haridust piisavalt hästi ära

Eesti innovaatilisust piirab IT- ja tehnoloogiahariduse vähene lõimimine teiste valdkondadega – ühtedel inimestel on tehnoloogilised teadmised ilma piisava ärilise mõtlemiseta, teistel aga valdkondlik kogemus ilma tehnoloogilise kujutlusvõimeta, kirjutab TalTechi IT Kolledži direktor Sirja Sulakatko.
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- miks ei vii Eesti suur IT-lõpetajate osakaal meid innovatsiooniedetabelis veel Euroopa tippu;
- kuidas Sirja Sulakatko hinnangul pidurdab innovatsiooni tehnoloogiahariduse ja teiste erialade nõrk lõimumine;