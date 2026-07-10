Wise’i tiimijuht: tehnoloogiasektor ei saa endale lubada poolte talentide kõrvale jätmist

Kui sektor, mis kurdab talentide puuduse üle, jätab suure osa võimalikest talentidest kasutamata, siis ei ole see ainult võrdõiguslikkuse küsimus, vaid ka majanduslik probleem, kirjutab Wise’i globaalse personalipartnerite tiimi juht Tuuliki Poom.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Wise’i tiimijuht Tuuliki Poom tehnoloogiasektori soolist lõhet lisaks võrdõiguslikkuse küsimusele ka majanduslikuks probleemiks;

kuidas kujunevad tüdrukute ja poiste erinevad rollieelistused tehnoloogiavaldkonnas juba enne kõrgkooli;