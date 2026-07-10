Ülle Ernits: hariduse suurim väärtus on hoopis… usaldus

Hariduse kõige suurem väärtus ei ole diplom ega isegi erialased teadmised, vaid oskus ja soov luua ja hoida suhteid, usaldada teisi inimesi, teha nendega koostööd ning tegutseda koos parema tuleviku nimel, kirjutab pikaaegne haridusjuht ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kaasprofessor Ülle Ernits.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Ülle Ernits hariduse suurimaks väärtuseks just usaldust, mitte diplomit või teadmisi;

kuidas seostavad teadusuuringud haridust inimeste usalduse ja koostöövalmidusega;