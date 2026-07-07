Siim Kinnas: kas EISis töötavad aluspüksipäkapikud?

Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekuse kasvatamise latt oli pandud põrandale, aga Ettevõtluse ja Innovatsiooni sihtasutuse (EIS) juhtkond suutis oma uue strateegiaga sellele ikkagi nägupidi otsa joosta, kirjutab endine EISi tehnoloogiasiirde valdkonnajuht Siim Kinnas.

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artiklit lugedes teada: miks peab Siim Kinnas EISi uut strateegiat sammuks tagasi Eesti innovatsioonipoliitikas;

kuidas kommenteerib autor Erkki Raasukese ja Ursel Velve eestvedamisel valminud strateegia seost tootlikkuse kasvuga;