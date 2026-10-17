Mehis Sihvart: ka tehisaruga arendades tuleb küsida õigeid küsimusi

Ettevõte, mis kasutab tehisaru ainult lootuses midagi odavamalt saada, avastab varsti, et tegelikud kulud tekivad hooldusest, tõrgetest ja uuesti tegemisest, kirjutab tarkvaraarendusfirma Askend tegevjuht Mehis Sihvart.
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- miks hoiatab Mehis Sihvart, et tehisaru toel odavamana näiv arendus võib ettevõttele hiljem hoopis topeltkulu tuua;
- milliseid kahte põhiküsimust peaks juhtkond enne iga AI-projekti küsima, et vältida valesid ootusi ja kulukaid ümbertegemisi.