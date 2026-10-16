Gasellist silmakeskuse juht: operatsiooniplokist unistasime algusest peale
Rakveres ja Jõhvis silmaraviteenuseid pakkuva Silmarõõmu tervisekeskuse juhatuse liikme Sigrid Mihhailova sõnul on tervikliku kliiniku näol tegemist unistusega, mille nimel nad on järjepidevalt töötanud keskuse algusaastatest peale.
Sigrid Mihhailova sõnul on kliiniku näol tegemist unistusega, mille nimel tegutsetud tervisekeskuse algusaastatest saadik.
Foto: Simona Zeno
„Alustasime tegelikult ühest väikesest silmaarsti kabinetist, siis liikusime vaikselt edasi ja nüüd meil on oma hoone, kus meil on ka operatsioonivõimekus,“ kirjeldas Mihhailova gasellist Silmarõõmu arengut raadiosaates „Kiired ja vihased“. Tema sõnul on nende peamine eesmärk pakkuda patsiendile terviklikku teenust alates ennetusest ja uuringutest kuni operatsioonide ning järelkontrollini.
Veidi enam kui poole aasta eest avatud operatsiooniploki käivitamine ja uue teenuse juurutamine on aga kujunenud tervisekeskuse põhiteemaks.
Silmarõõmu kasv peegeldub ka numbrites. Kui 2024. aastal ulatus ettevõtte müügitulu 2,5 miljoni euroni, siis mullu kasvas see 3,3 miljoni euroni. Mihhailova sõnul on kasvu peamine vedur silmaraviteenuste nõudlus. “Vananev elanikkond suurendab tervishoiuteenuste vajadust ning ettevõte peab oma arengus lihtsalt nõudlusega sammu pidama,” nentis ta.
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Tänavu kümnendat tegevusaastat tähistanud tervisekeskuse suurimaks proovikiviks osutus koroonakriis. Mihhailova sõnul tuli toona teha üleöö suuri strateegilisi muudatusi ning valida, kas sulgeda lõplikult uksed või leida lahendus, mis võimaldaks tegevust jätkata ja töötajatele sissetuleku tagada. Sellest ajendatuna hakkas Silmarõõm pakkuma vaktsineerimisteenust. “Vahel tuleb astuda samm tagasi, et hiljem kaks tükki edasi liikuda,” tõi Mihhailova välja julgelt riskidele vastu astumist.
Edasise kasvu alusena näeb Mihhailova eelkõige tugevat meeskonda, patsiendikeskset lähenemist ja valmisolekut muutustele kiiresti reageerida. Tervishoius ei piisa tema sõnul üksnes konkurentidest eristumisest, vaid oluline on ka koostöö ning patsiendi usaldus.
„See vajab julgust, see vajab sisemist motivatsiooni ja kannatlikkust,“ ütles Mihhailova ettevõtlusega alustamise kohta, rõhutades, et üksi pole võimalik tervisekeskust üles ehitada.
Saates tuli samuti juttu tervishoiusektori tööjõu puudusest, toetava töökeskkonna olulisusest, koostööst teiste tervishoiuteenuse osutajatega, tehisintellekti rollist keskuse töös ning tulevikuplaanidest.
Saatejuht on Simona Zeno.
Gaselliliikumist toetavad Luminor Group, Merit Tarkvara ja advokaadibüroo Hedman.