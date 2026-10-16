Tagasi Gasellist silmakeskuse juht: operatsiooniplokist unistasime algusest peale Rakveres ja Jõhvis silmaraviteenuseid pakkuva Silmarõõmu tervisekeskuse juhatuse liikme Sigrid Mihhailova sõnul on tervikliku kliiniku näol tegemist unistusega, mille nimel nad on järjepidevalt töötanud keskuse algusaastatest peale. Kiired ja vihased Peatükid

„Alustasime tegelikult ühest väikesest silmaarsti kabinetist, siis liikusime vaikselt edasi ja nüüd meil on oma hoone, kus meil on ka operatsioonivõimekus,“ kirjeldas Mihhailova gasellist Silmarõõmu arengut raadiosaates „Kiired ja vihased“. Tema sõnul on nende peamine eesmärk pakkuda patsiendile terviklikku teenust alates ennetusest ja uuringutest kuni operatsioonide ning järelkontrollini.

Veidi enam kui poole aasta eest avatud operatsiooniploki käivitamine ja uue teenuse juurutamine on aga kujunenud tervisekeskuse põhiteemaks.

Silmarõõmu kasv peegeldub ka numbrites. Kui 2024. aastal ulatus ettevõtte müügitulu 2,5 miljoni euroni, siis mullu kasvas see 3,3 miljoni euroni. Mihhailova sõnul on kasvu peamine vedur silmaraviteenuste nõudlus. “Vananev elanikkond suurendab tervishoiuteenuste vajadust ning ettevõte peab oma arengus lihtsalt nõudlusega sammu pidama,” nentis ta.