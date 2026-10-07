Riik on alustavatele firmadele stardipauguks jaganud 10 miljonit eurot. “Lihtsalt igale poole läheb raha vaja”

EIS jagab alustavatele väikeettevõtetele 20 000 eurot starditoetust, viimase kolme aasta jooksul on jaotatud 10 miljonit eurot ning kuigi enamik firmadest saavad toetusest kõva stardipaugu, leiab nende seast ka musti lambaid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised alustavad ettevõtted suutsid EISi starditoetuse toel kõige kiiremini kasvada ning mis neid teistest eristas;
- kuidas kirjeldavad Taavi Onton, Andreas Org ja teised toetuse saajad raha tegelikku mõju ning millised nõuded osutusid alustajale kõige raskemaks.