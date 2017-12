Apple kaevati kohtusse, sest ettevõte tunnistas, et vanemaid iPhone on muudetud aeglasemaks. Põhjusena tõi õunafirma välja telefoni eluea pikendamise, vahendab CNBC.

Kolmapäeval ütles USA tehnoloogiagigant, et kasutab algoritme, mis muudavad telefone järjest aeglasemaks. See peaks aku vananemisel tagama telefoni parema jõudluse ja pikema eluaja. Apple’i teatel on tähtis vältida ka ootamatut väljalülitamist.

"Meie eesmärk on pakkuda klientidele parimad kogemust, millega kaasneb ka seadmete eluaja pikendamine ja jõudluse parandamine," ütles Apple kolmapäeval.

Selle peale kaebasid California elanikud Stefan Bogdanovich ja Dakota Speas Apple’i kohtusse. Nad väidavad, et Apple pole neilt telefoni aeglustamiseks kunagi luba küsinud. Mõlemad on ostnud omale iPhone 7 telefonid. Nad väidavad, et nende telefon on algoritmi tõttu muutunud järjest aeglasemaks.

Samuti oli teates kirjas, et mehed tahavad saada kompensatsiooni, sest sellega on kaasnenud majanduslikud ja muud kahjud. Apple pole teemal veel kommentaari andnud.

Ettevõtte aktsiale see negatiivselt ei mõjunud. Apple on täna kallinenud 0,1 protsenti, 175 dollarini. Tänavu on maailma suurima börsifirma aktsia tõusnud 51 protsenti.