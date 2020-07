Barclays tegi kehva tulemuse

Barclays pank pani koroonaviiruse tõttu kõrvale oodatust rohkem raha, sest kardetakse, et laenukahju kujuneb majanduskriisi tõttu suureks, vahendab Reuters.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on pangad üle maailma olnud sunnitud kapitali koguma, et halbade laenudega tegeleda. Suurbritannia jaepangandus on sattunud surve alla ka madalate intresside ja väiksemate krediitkaardimahtude tõttu. Kokku pani Barclays halbade aegade jaoks kõrvale 1,6 miljardit naela, mis oli oodatust suurem summa.