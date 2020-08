Börsidel tõotab tulla tõusupäev

Foto: AFP / Scanpix

Aasia börsid alustasid päeva kerge tõusuga, kerkinud on ka USA ja Euroopa indeksifutuuride hinnad, mis ennustab tänaseks böridel tõusupäeva.

Eile püstitas S&P 500 indeks uue rekordi peale 19. veebruaril saavutatud viimast tippu, olles viirusepaanika aegsest põhjast kerkinud enam kui poole võrra. Peamine faktor kiirel taastumisel on olnud USA valitsuse massiivsed stiimulisüstid majandusse ning sellest, et koroonaviiruse juhtumite arv USA-s hakkab vähenema. Ehkki uute stiimulite arutelud on takerdunud, on kardetust paremad majandusandmed ja ettevõtete tulud sisendanud optimismi taastumisel.