USA tööstussektori aktiivsus tõusis kahe aasta tippu

Boeingu lennukitootmine on USA tööstussektori üks lipulaevu. Foto: Reuters/Scanpix

USA tööstussektori aktiivsus tõusis augustis viimase kahe aasta kõrgeima tasemeni, sest tellimuste arv on järsult kasvanud. Uute töötajate palkamine on aga jätkuvalt kehval tasemel, vahendab Reuters.

Institute of Supply Management (ISM) teatas teisipäeval, et USA tööstussektori aktiivsus tõusis eelmisel kuul 56,2ni. Juulis oli näitaja 54,2. Tegemist on kõrgeima numbriga alates 2018. aasta novembrist ning näitaja on tõusnud juba kolm kuud järjest.