Tagasi 27.07.24, 14:11 Laod on võlgnikega hädas, üha rohkem kraami läheb oksjonile Miniladudes hoiavad oma kraami väikefirmade kõrval ka eraisikud – jalgratastest riieteni ja vinüülplaatidest erootiliste fotodeni –, paljudele tuleb aga uudisena, et võla katteks võib laopidaja nende kraami oksjonile anda.

Inimestel on elu majanduslikus mõttes raskemaks läinud – nii arvab kohtutäitur Risto Sepp viimase kuu jooksul järsult kasvanud võlgade tõttu. Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia / Scanpix

Harjumaa kohtutäitur Risto Sepp rääkis Delovõje Vedomostile, et eraoksjonite arv on tublisti kasvanud. “Eesti elanikud müüvad järjest enam oma kinnisvara enampakkumisel. Mõned inimesed paluvad võlgade tasumiseks müüa oma auto, korteri või arvuti,” rääkis Sepp. Oksjonile tuleb kraami ka miniladude pidajatelt ning Sepa sõnul on selliste juhtumite arv oluliselt suurenenud.

Sepp arutleb, et kuigi võib olla võimalus, et kohtutäituri poole pöörduvad laofirmad on lihtsalt lõpuks oma õigustest teada saanud, siis tema poole pöörduvad just need ettevõtted, kellega ta on juba koostööd teinud ja kes teavad oma õigustest juba ammu.

“Jääb variant, et tavainimestel on elu majanduslikus mõttes lihtsalt raskemaks muutunud,” leidis ta. “Ja mittevajalikud asjad, mis sa oled hoiule pannud, on esimene asi, mille pealt hakkad säästma.”

Sepp selgitab, mis edasi saama hakkab.

Mis toimub praegu eraomandi võlgade katteks peetavate oksjonitega?

