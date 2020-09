Euroopa investoritele ei meeldi ameeriklaste otsus

Foto: Andras Kralla

Euroopa aktsiaturu suuremad indeksid langesid neljapäeval pärast Ameerika Ühendriikide Föderaalreservi kolmapäevaseid sõnumeid.

USA Föderaalreserv teatas eile, et ei tõsta intressimäärasid enne, kui inflatsioon on olnud kaheprotsendilisest eesmärgist mõnda aega suurem, ja kinnitas, et jätkab majanduse toetamist nõrga väljavaate juures.