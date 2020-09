Elon Musk plaanib IPOt

Elon Musk Foto: AFP/Scanpix

Tesla juht ja visionäär Elon Musk teatas, et plaanib SpaceXi satelliitplatvormi Starlinki projekti mõne aasta pärast börsile viia, kirjutab Reuters.

Musk säutsus ühtlasi, et on väikeinvestorite suur fänn ning teeb kindlaks, et just nemad oleksid IPOl prioriteet.