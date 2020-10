Airbus loodab koroonakriisist peagi välja tulla

Airbus teatas täna, et loodab juba neljandas kvartalis raha põletamise lõpetada ning hakata koroonaviiruse kriisist välja tulema, vahendab Reuters.

Euroopa suurima lennukitootja tegevjuht Guillaume Faury ütles, et ettevõte on õppinud seitsme kuu jooksul kohanema. Samas ta hoiatas, et lennuliikluse taastumine võtab kauem aega, kui arvatakse.