Nafta hind tõusis 10 protsenti

Naftatootmine Süürias. Foto: Reuters/Scanpix

Nafta hind on täna tõusnud enam kui 10 protsenti, mis on viimase poole aasta suurim kasv. Nimelt teatas ravimifirma Pfizer, et uue koroonaviiruse vaktsiini testimine on läinud edukalt ning Saudi Araabia teatel võib OPEC+ naftatoodangu kärped üle vaadata, vahendab Reuters.

WTI toornafta on täna kallinenud 10,4 protsenti, 41 dollarile barreli eest. Brenti toornafta on tõusnud 9,1 protsenti, 43 dollarile.