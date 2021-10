EfTENi kolmas fond sai septembris väikese tagasilöögi

Säilitusainega moos tõi Rõngu Pagarile kaela kriitikarahe

Viimastel aastatel kiiret kasvu teinud Rõngu Pagar sattus tarbijate kriitikatule alla, kuna pagarikoda on oma toodetele lisanud vastuolulist infot säilitusainete sisalduse kohta. Pagaritööstuse juhtide sõnul on toote märgistust valesti mõistetud ja toiduamet on olnud liialt range.

Viimastel aastatel kiiret kasvu teinud Rõngu Pagar sattus tarbijate kriitikatule alla, kuna pagarikoda on oma toodetele lisanud vastuolulist infot säilitusainete sisalduse kohta. Pagaritööstuse juhtide sõnul on toote märgistust valesti mõistetud ja toiduamet on olnud liialt range.