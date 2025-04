Tagasi 29.04.25, 19:05 USA tarbijate kindlustunne langes viiendat kuud järjest Teisipäeval avaldatud andmetest selgus, et USA tarbijate kindlustunne langes aprillis viiendat kuud järjest ning jõudis tasemele, mida pole nähtud pärast COVID-19 pandeemia algust, vahendas Yahoo Finance.

USA tarbijate kindlustunnet langetas Trumpi kaubanduspoliitikaga seotud ebakindlus.

Foto: AFP/Scanpix

Samuti tõstis Trumpi kaubanduspoliitikaga seotud ebakindlus ka inflatsiooniootusi. USA Konverentsinõukogu (Conference Board) aprillikuu tarbijate kindlustunde indeks oli 86. See on märkimisväärne langus võrreldes märtsikuu näiduga 92,9. Samuti jääb see alla majandusanalüütikute ootustele, milleks oli 88-le.