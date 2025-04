Tagasi ST 28.04.25, 16:00 Riigi digivärava arendused lihtsustavad ettevõtete suhtlemist riigiga Juba aasta lõpus ettevõtetele avanev digivärav pakub kauaoodatud lahendusi ühtsel riigiametite platvormil. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtja digivärava projektijuht Anneli Sander on seda meelt, et tulevikus saab pea kogu suhtlemine riigiga käia läbi selle.

Ettevõtja digivärava eesmärk on vähendada bürokraatiat ja muuta suhtlemine riigiga mugavamaks.

Foto: Panthermedia/Scanpix

Ühelt poolt aitab digivärav vähendada bürokraatiat ja muuta suhtlemine riigiga mugavamaks. Teisalt koondab see ettevõtjatele suunatud teenused ja info ühte keskkonda. PwC ärikonsultatsioonide juhtiv konsultant Elis Raudkett ütles, et PwC toetab ministeeriumi analüüsipartnerina, et lahendus vastaks ettevõtjate vajadustele ja ootustele.

„Digivärav võimaldab taotleda toetusi, hallata kohustusi ja saada ülevaate regulatiivsetest nõuetest. Integratsioon riigiasutuste vahel vähendab halduskoormust,“ tõdesid nii Raudkett kui Sander.

Kuula saatest „PwC juhtimistase“, millised tehisintellekti ja automatiseerimise lahendused lisanduvad digiväravale tulevikus, et muuta süsteem tõhusamaks ning milliseks hindavad ettevõtjad toetuste ja kohustuste nähtavust.

Elis Raudkett ja Anneli Sander räägivad, milliseid digivärava edasiarendusi on oodata juba aasta lõpuks. Saadet juhib Juuli Nemvalts.