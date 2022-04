Kümme ikoonilist tegelast pakub täiusliku portfelli koostamise ajugümnastikat

Nii palju, kui on inimesi, on ka erinevaid täiuslikke portfelle, kinnitab investor ja raamatusõber Alo Vallikivi (paremal). Foto: Andres Haabu

Andrew W. Lo ja Stephen R. Foerster on kokku pannud hiilgava ajarännaku väärtpaberiportfelli koostamise maailma. Nende raamatus „Täiusliku portfelli otsinguil“ saab sõna kümme portfellihaldurite seas ikoonilist tegelast.

See raamat ei ole kauplejatele. See raamat ei ole ka üksikaktsiatesse investeerijatele – ei mingit tehnilist ega isegi mitte fundamentaalset analüüsi. See on puhas portfelli koostamise ajugümnastika. Pean siiski hoiatama, et nii mõnegi valemi mõistmiseks tuleb oma magistriõpingute konspektidelt tolm pealt pühkida (vähemalt mina tegin nii). Aga raamat on siiski igatpidi tasakaalus.

Iga suure majandusmõtleja peatükk sisaldab nii tema elulugu (et mõista seoseid teiste mõtlejatega ning kuidas ta jõudis tulemusteni), tema suuri mõtteid portfelli koostamise aluste kohta (tihti ka matemaatilisi valemeid ja mudeleid) ning tema nii teoreetilist kui ka praktilist täiusliku portfelli näidet. Teisisõnu, igaühele midagi: kellele ülevaade suurmeeste eluteedest, kellele kaardistus portfelli aluste kujunemisest ning kellele täiusliku portfelli koostamise abimees.

Kümme ikoonilist tegelast

Raamatus jagavad oma mõtteid kaasaegse portfelliteooria looja Harry Markowitz, finantsvarade hindamise mudeli (CAPM) koostaja William Sharpe, efektiivsete turgude eestkõneleja Eugene Fama, indeksifondide eest võidelnud John Bogle, optsioonihindamismudeli kokkupanijad Myron Scholes ja Robert Merton, võlakirjaguru Martin Leibowitz, käitumusliku rahanduse ikoon Robert Shiller ja lõpetuseks Wall Streeti kõige targem mees Charles Ellis.

Raamat: "Täiusliku portfelli otsinguil" Autor: Andrew W. Lo ja Stephen R. Foerster Lehekülgi: 440 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit.

Läbivaks teemaks on portfelli hajutamine ja varade kombineerimine portfellis, kuid mööda ei saa ka portfelli aktiivse haldamise ja indeksifondidesse investeerimise kahevõitlusest, kuigi enamasti kumab läbi kiindumus indeksifondidesse. Mööda ei vaadata ka turu ajastamise küsimusest, ega ka väärtpaberite valikust – kas eelistada välismaiseid või kodumaiseid, suuri või väikeseid. Põnev põige tehakse ka käitumusliku rahanduse teooriasse eesmärgiga leida vastus küsimusele: mida teha, kui turud on ebaratsionaalsed.

Mitmesaja aasta jagu elukogemust

Raamatust kumab läbi üks ühine joon – hajutamine. Kindlasti pole põhjust loota, et suured mõtlejad jõuavad ühele ja ainuõigele järeldusele, kuid ainuüksi nende mõttekäikude jälgimine ja nendega kaasamõtlemine on nauditav.

Pärast raamatu lugemist juhtub tihti, et enamik ununeb: meelde jäävad kõige kirkamad mõtted. Sellest raamatust jäi minuga Jeremy Siegeli mõttekäik: osta oma portfelli aktsiaid ja unusta need sinna kahekümneks aastaks. Investeerimismaailmas loeb tihti kannatlikkus rohkem kui kiire kasum. Lihtne, matemaatiliselt ning ajalooliselt tõestatud, aga paljude jaoks kohutavalt igav. Kui see mõttekäik ei meeldi, on raamatus üheksa teist suurkuju, kes võtavad investeerimist ja portfelli koostamist teise nurga alt.

Raamat viib rännakule koos paljude Nobeli preemia laureaatidega, et leida üles see üks ja õige täiuslik portfell, mis tuleb lõpuks kokku panna siiski igaühel ise. Sest nii palju, kui on inimesi, on ka erinevaid täiuslikke portfelle. Kuid kindlasti ei tasu keelduda nii tarkade inimeste abist.