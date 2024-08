Tagasi 12.08.24, 18:03 Investorite laenuralli saab valusa lõpu Viimase poolaasta jooksul tehtud panused jeeni ja krüptovaluutadesse ning investeeringud tehnoloogiaaktsiatesse on nüüdseks alla surutud, kuna investorid kasutasid laenuraha.

Fondid tahtsid ära kasutada Jaapani nullilähedast baasintressimäära. Foto: Scanpix/Äripäev

Kõigil tehingutel oli ühine joon see, et investorid kasutasid oodatava kasumi suurendamiseks finantsvõimendust ehk laenuraha. Kuna turud tõusid tänavu aasta esimesel poolel, tekitasid investeeringud ootamatut kasumit, inspireerides teisi kaasa lööma. See aitas tõsta hindu nii veel kõrgemale.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun