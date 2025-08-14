Raadiohommikus: ettevõtjate võitlus katkuga

10.00 - 11.00 “Sisuturundus”

Saates räägivad LHV Panga B2B turundusspetsialist ja väikettevõtete finantseerimise osakonna juht Marko Kiisa sellest, kuidas pank aitab alustaval ettevõttel hoogu sisse saada. Räägime makselahendustest, erinevatest soodustustest ja uudsest lahendusest, mis võimaldab töötajatele suunatud optsiooniprogrammidel silma peal hoida. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00 - 12.00 “Äripäeva eetris”

Saates “Äripäev eetris” pöörame pilgud Alaskale ja arutleme, mille järele lähevad täna hilisõhtul ameeriklased ja mille järele venelased USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa juhi Vladimir Putini kaua oodatud kohtumisele ning kas keegi sealt ka millegi meelepärasega naaseb. Räägime ka Eesti sigalaid rappivast seakatkust ja selle tuules tekkinud meeleavaldustest, mis ammu ületavad asja algset mõtet. Heidame pilgu kokkuhoiukursil riigiasutuste suveseminaride ja motivatsioonipäevade eelarvetele ning Eesti krüpomiljonäride saatusele USA kohtu ees. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Lauri Leet ja Karl-Eduard Salumäe, saadet juhib Mari Mets.

13.00 - 14.00 “Juhtimisaudit”

Saates on külas kvaliteedijuhtimise ekspert Silja Nurmse, kellel on pikaajalised kogemused tööstus- ja tehnoloogiasektoris kvaliteedisüsteemide loomise ja arendamise vallas. Räägime külalisega, millist väärtust pakub kvaliteedijuhtimine organisatsiooni igapäevaelus, kuidas hoida protsessid korras, kliendid rahul ja tiimi motiveerituna.

Uurime, millised on klassikalised kvaliteedijuhtimise tööriistad, kuidas neid rakendada ja milliseid vigu tasub vältida. Saatejuht on Helen Klettenberg.

15.00 - 16.00 “AI faktor”