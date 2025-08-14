Raadiohommikus: ettevõtjate võitlus katkuga

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis räägime seakasvatajate tööst katku ajal, kaitsetööstuse tehingust, valeinfost ja Trumpi-Putini eelseisvast kohtumisest Alaskal.
- Seakasvataja igapäevast katku ajal räägime Lääne-Virumaa seakasvataja Ermo Sepaga.
- Foto: Liis Treimann
Nendel teemadel arutlevad Lääne-Virumaa seakasvataja Ermo Sepp, Milworksi nõukogu liige ja Mootor Grupi äriarenduse juht Mart Raamat, meediapädevuse nooremteadur Maia Klaassen ning Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.
Hommikuprogrammi teevad Äripäeva ajakirjanikud Martin Teder ja Stiine Reintam.
Saatepäev jätkub nelja saatega:
10.00 - 11.00 “Sisuturundus”
Saates räägivad LHV Panga B2B turundusspetsialist ja väikettevõtete finantseerimise osakonna juht Marko Kiisa sellest, kuidas pank aitab alustaval ettevõttel hoogu sisse saada. Räägime makselahendustest, erinevatest soodustustest ja uudsest lahendusest, mis võimaldab töötajatele suunatud optsiooniprogrammidel silma peal hoida. Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00 - 12.00 “Äripäeva eetris”
Saates “Äripäev eetris” pöörame pilgud Alaskale ja arutleme, mille järele lähevad täna hilisõhtul ameeriklased ja mille järele venelased USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa juhi Vladimir Putini kaua oodatud kohtumisele ning kas keegi sealt ka millegi meelepärasega naaseb. Räägime ka Eesti sigalaid rappivast seakatkust ja selle tuules tekkinud meeleavaldustest, mis ammu ületavad asja algset mõtet. Heidame pilgu kokkuhoiukursil riigiasutuste suveseminaride ja motivatsioonipäevade eelarvetele ning Eesti krüpomiljonäride saatusele USA kohtu ees. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Lauri Leet ja Karl-Eduard Salumäe, saadet juhib Mari Mets.
13.00 - 14.00 “Juhtimisaudit”
Saates on külas kvaliteedijuhtimise ekspert Silja Nurmse, kellel on pikaajalised kogemused tööstus- ja tehnoloogiasektoris kvaliteedisüsteemide loomise ja arendamise vallas. Räägime külalisega, millist väärtust pakub kvaliteedijuhtimine organisatsiooni igapäevaelus, kuidas hoida protsessid korras, kliendid rahul ja tiimi motiveerituna.
Uurime, millised on klassikalised kvaliteedijuhtimise tööriistad, kuidas neid rakendada ja milliseid vigu tasub vältida. Saatejuht on Helen Klettenberg.
15.00 - 16.00 “AI faktor”
AI Faktoril on külas Targumi eestvedaja Robert Pallas, kellega räägime AI agentidest – tarkvaralistest „digitaaltöötajatest“, kes võtavad eesmärgi ja liiguvad selle poole iseseisvalt. Uurime, kuidas need agendid saavad ettevõtetes automatiseerida korduvaid ja aeganõudvaid protsesse ning miks võib lähiaastatel ostuotsuse teha hoopis kliendi AI, ilma et inimene ise veebipoodi satuks. Saatejuht on Mart Valner.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
