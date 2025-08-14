Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,35%296,96
  • OMX Riga−0,31%917,68
  • OMX Tallinn−0,11%2 035,69
  • OMX Vilnius0,67%1 216,45
  • S&P 5000,32%6 466,58
  • DOW 301,04%44 922,27
  • Nasdaq 0,14%21 713,14
  • FTSE 100−0,13%9 153,72
  • Nikkei 225−1,45%42 649,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,09
  • OMX Baltic0,35%296,96
  • OMX Riga−0,31%917,68
  • OMX Tallinn−0,11%2 035,69
  • OMX Vilnius0,67%1 216,45
  • S&P 5000,32%6 466,58
  • DOW 301,04%44 922,27
  • Nasdaq 0,14%21 713,14
  • FTSE 100−0,13%9 153,72
  • Nikkei 225−1,45%42 649,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,09
  • ST
  • 14.08.25, 10:20

Tulevikutöötajad elektroonikas: kuidas Incap ja töötukassa aitasid leida noortel koha tööturul

Töötukassa ja Incap Electronics Estonia OÜ koostöö on kestnud aastaid, kuid sel korral võeti ühiselt ette midagi sellist, mida varem polnud tehtud. Incap soovis populariseerida elektroonikatööstust noorema generatsiooni seas. Projekti tutvustati töötukassale, kes aitas leida töökogemuseta, kuid valdkonna vastu huvi tundvad noored ja suunas and ühenädalasele praktikale. Ettevõtmisest võitsid kõik, ent kuidas?
Tööandja algatatud ning spetsiaalselt noortele suunatud projekt oli töötukassa jaoks esmakordne ning edukas ettevõtmine.
  • Tööandja algatatud ning spetsiaalselt noortele suunatud projekt oli töötukassa jaoks esmakordne ning edukas ettevõtmine.
  • Foto: Incap Electronics Estonia OÜ
Kevadel istusid Incap Electronics Estonia OÜ ja Eesti Töötukassa inimesed maha ning paika pandi kontseptsioon. Nädalasele tööpraktikale Saaremaal asuvas ettevõttes eelnes töötukassas põhjalik infotund, kus tööandjat tutvustati. Ettevõtmise järel suundus neli noort reaalset kogemust saama, mis päädis kahe jaoks püsiva töökohaga.„Tööandja jäi projektiga väga rahule ning plaan on seda korrata,“ sõnab projektiga tegutsenud Eesti Töötukassa Saaremaa osakonna juhtivkonsultant Grete Pokk.
Tööandja algatatud ning spetsiaalselt noortele suunatud projekt oli töötukassa jaoks esmakordne ning edukas ettevõtmine „Projekt inspireeris meid väga, kuna saime anda noortele võimaluse omandada reaalne töökogemus ja toetada neid tuleviku karjäärivalikute tegemisel. Noored said võimaluse tutvuda elektroonikatootmisega ning seeläbi planeerida enda tööelu,“ selgitab Pokk.

Kui kõik on motiveeritud, saab ellu viia nii mõndagi

Ideest teostuseni läks paar kuud – veebruaris tutvustas Incap mõtet töötukassale, märtsis toimus ettevõtte külastus, mis võimaldas osalejatel näha töökeskkonda ja lähedalt ka kõiki tööprotsesse. Kolmandas etapis toimus nädalapikkune tööpraktika, kus igal noorel oli individuaalne mentor, kes toetas ning juhendas. Viie päeva jooksul saadi põhjalik ülevaade elektroonika tootmisest, omandati nii teoreetilisi teadmisi kui praktilist töökogemust. Lisaks osalesid noored tootmise baaskoolitusel, tutvusid tööõiguse põhimõtetega ja said teadmisi vaimse tervise hoidmisest ning Incapi organisatsioonikultuurist.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Tööandja jäi projektiga väga rahule ning plaan on seda korrata.
Grete Pokk
Eesti Töötukassa Saaremaa osakonna juhtivkonsultant
Sobivad noored aitas leida töötukassa. Kohale saabus 15 potentsiaalset huvilist vanuses 18-30 aastat, kes ei õpi ega ole tööturul aktiivsed. Incapi äriarendusjuht ja tootmisjuht tutvustasid neidudele ja noormeestele ettevõtet, projekti, eesmärke ja oodatavaid tulemusi. Neile, keda idee kõnetas, pakuti võimalust tulla kohapeale tutvuma. Projekti viimases eelfaasis kinnitasid huvilised oma osalemissoovi töötukassa konsultandi juures, kes edastas vastava info Incapile.
Iga noor sai tootmiskoolituse läbimise tõendi ja soovituskirja ning mitmel noorel algas karjäär elektroonikatööstuses, Projekt ühendas töötukassa, tööandja ja noorte tööotsijate soovid. “Saame järeldada, et kui kõik osalised on motiveeritud, on võimalik teha suuri tegusid ja toetada noori tööellu astumisel. Meil on hea meel, et aitasime Incap Estonial seatud eesmärk ellu viia,” ütleb Grete Pokk.
Tuues inseneeria noortele lähemale juba põhikooliastmes, aitame murda eelarvamust, et tegemist on liialt keerulise erialaga, ning kasvatame huvi valdkonna vastu, mis võimaldab tipptehnoloogia loomist sõltumata geograafilisest asukohast.
Kristi Steinberg
Incap Electronics Estonia OÜ personalijuht

Huvi elektroonikatööstuses toimuva vastu üha kasvab

Incap Electronics Estonia OÜ personalijuhil Kristi Steinbergil jagub projekti kohta samuti vaid häid sõnu. „Meie jaoks on oluline panustada järeltulevatesse põlvkondadesse, tutvustades elektroonika- ja inseneriharidust kui atraktiivset ja tulevikku suunatud karjäärivalikut. Seetõttu oleme alati valmis võimaluste piires toetama algatusi ja projekte, mis on seotud meie tegevusvaldkonna ning noorte arenguga,” ütleb ta.
Nii näiteks külastab ettevõtte meeskond võimalusel erinevaid kooliastmeid, kus tutvustab elektroonikatööstust ja inseneeriat laiemalt. Samuti võetakse heal meelel vastu neid noori, kes soovivad ettevõtte tootmisega kohapeal tutvuda. “Maikuus osales meie tehnoloogiajuht Goldbergi masinate võistlusel, kus kooliõpilased said rakendada oma nutikust, tehnilisi teadmisi ja meeskonnatööoskusi. Parimatele võistkondadele kinkisime Arduino Student Kit komplektid, et innustada neid elektroonika ja programmeerimise alal veelgi sügavamalt edasi liikuma. Sarnaseid õppematerjale oleme kinkinud ka Lümanda koolile,” räägib Kristi Steinberg.
Incap Electronics Estonia OÜ on toetanud ka Rakett69 teadushariduslikku stipendiumiprojekti, pakkunud praktikavõimalusi ülikoolitudengitele ning teinud koostööd erinevate organisatsioonidega, et propageerida elektroonika ja insenerihariduse olulisust. “Tuues inseneeria noortele lähemale juba põhikooliastmes, aitame murda eelarvamust, et tegemist on liialt keerulise erialaga, ning kasvatame huvi valdkonna vastu, mis võimaldab tipptehnoloogia loomist sõltumata geograafilisest asukohast. Rõõm on näha, et huvi elektroonika vastu on aasta-aastalt kasvanud,” lisab ta.

Projekt tõi käegakatsutava kogemuse ja andis töökoha

Kevadel toimunud projekt on läbi, suvi suundumas sügisesse ning kaks noort inimest on endale leidnud sobiva töö ning Incap vajalikud töökad abikäed. “Oleme nende inimestega väga rahul. Mõlemad on motiveeritud ja on hästi meie meeskonda sulandunud. Projektis osalemine andis neile hea ülevaate kogu tootmisprotsessist, kuna nad said proovida kätt kõikidest tootmise etappides. See võimaldas nii meil kui neil teha teadlikum valik ning asuda tööle just neile sobivaimatele ja enim huvi pakkuvatele ametikohtadele,” on Incap Electronics Estonia OÜ personalijuht Kristi Steinberg rahul.
Ettevõtmise käigus sai selgeks, et noori, kes ei õpi ega tööta, on Saaremaal kahjuks palju ja sageli piisab märkamisest ning väikesest tõukest ja motivatsioonist, et tööturule või haridusteele tagasi suunata. „Ka meie töötajatele oli see põnev kogemus olla õpetaja ja mentori rollis,“ sõnab Kristi.
Incap Electronics Estonia OÜ projekt sai alguse tootmisjuhi Ismo Kyllöneni (pildil) ideest. Ettevõtmisega oodati liituma noored, kes olid kooliastmed lõpetanud, kuid polnud leidnud oma järgmist sammu või kes olid haridustee pooleli jätnud ning vajasid tuge ja enesekindluse kasvatamist.
  • Incap Electronics Estonia OÜ projekt sai alguse tootmisjuhi Ismo Kyllöneni (pildil) ideest. Ettevõtmisega oodati liituma noored, kes olid kooliastmed lõpetanud, kuid polnud leidnud oma järgmist sammu või kes olid haridustee pooleli jätnud ning vajasid tuge ja enesekindluse kasvatamist.
  • Foto: RAIGO PAJULA

Hea koostöö töötukassaga tõi oodatult head tulemused

Töötukassa roll ja abi oli ettevõtmise õnnestumises suur. Üheskoos pandi paika projekti raamid ja sisu, töötukassa valis oma klientide seast sobivad noored, kellele projekti tutvustada. „Meil on töötukassaga aastaid väga hea koostöö olnud ja nii nagu varem, sujus ka seekord kõik väga hästi,“ on Steinberg tänulik.
Kuna pilootprojekt sujus hästi, pole välistatud, et alguse on saanud uus traditsioon. Nii kutsubki Incap Eletronics Estonia OÜ ka teisi ettevõtteid selliseid projekte läbi viima, sest värskelt iseseisvasse ellu astunud noortel on olemas laialdased teadmised erinevatest valdkondadest, kuid neil puudub elu- ja töökogemus. Innovaatilised ja tulevikku vaatavad ettevõtted saavad seda neile pakkuda.
Kui Sinugi ettevõte soovib enda tegemisi laiemalt ja põhjalikumalt tutvustada, võtke ühendust oma piirkonna Eesti Töötukassa tööandjate konsultandiga.
Uhke, et tööandja sellist võimalust noortele pakkus
Tatjana Koit, mentor kvaliteediosakonnast, jäi toimunud ettevõtmisega igati rahule. “Esimest korda projektist kuuldes olin meeldivalt üllatunud, sest see tõestab, et meie firma investeerib noortesse ning püüab tõsta nende teadmisi elektroonika valdkonnast laiemalt. Ajal, mil enamus ettevõtteid soovib värvata juba kogemustega töötajaid, annab Incap noortele võimaluse tulla kohale, tööga tutvuda, ise proovida ning sobivusel meie kollektiiviga liituda.
Mina isiklikult olen mentorlusega varem kokku puutunud. Eelmises töökohas olen olnud mentor maleva noortele ja pikemalt juhendajaks ühele puudega inimesele. Sellele vaatamata olin uhke kui tööandja sellist võimalust siin, Incapis pakkus. Võimalus jagada oma teadmisi ja sellega kelleski suuremat huvi elektroonika vastu tekitada toob hea tunde. Ning kes teab, ehk õnnestub läbi selliste programmide ka mõni noor inseneeriat õppima suunata.“

Seotud lood

Iglucrafti asutaja Priit Kallas jagab saates “Ambitsioon”, kuidas võtmemõõdikud on aidanud äril areneda.
  • ST
  • 13.08.25, 11:04
Kõhutundest võtmemõõdikuteni: Iglucraft jagab oma kasvu lugu

Enimloetud

1
Uudised
  • 13.08.25, 14:48
Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele
2
Uudised
  • 13.08.25, 06:00
Kristjan Rahu firma kaotas Tallinna parkimislepingu suurele konkurendile
“Tehakse nalja, et selle hanke võidab see, kes on nõus rohkem peale maksma”
3
Saated
  • 12.08.25, 12:35
Majatootja leidis uue ärisuuna ja taaskäivitas tehase
4
Uudised
  • 12.08.25, 17:00
Metsikute ambitsioonidega Pärnu videomänguäri läks pankrotti: Dubai rahad kadusid, palgad jäid maksmata
5
Investor Toomas
  • 13.08.25, 08:00
Langevat nuga ma püüdma ei lähe: Ørsted on hoiatav lugu taastuvenergia mullist
6
Uudised
  • 12.08.25, 15:19
Elektriturul kahtlustatakse hinnaga manipuleerimist
Järelevalve algatas uurimise

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 14.08.25, 10:42
Soome investeerimisguru: Trump on lühiajaline müra, börs ei aktsepteeri hullu moodi käitumist
Saated
  • 14.08.25, 10:23
Üks küsimus: kuidas kodulaenu intressi alla küsida?
  • ST
Sisuturundus
  • 14.08.25, 10:20
Tulevikutöötajad elektroonikas: kuidas Incap ja töötukassa aitasid leida noortel koha tööturul
Börsiuudised
  • 14.08.25, 10:00
Swedbank langetas Tallinki hinnasihti
Uudised
  • 14.08.25, 09:36
Osula ostis soomlastelt Milworksi välja
Uudised
  • 14.08.25, 08:47
Trump ähvardas Venemaad “tõsiste tagajärgedega”
Börsiuudised
  • 14.08.25, 08:44
Bigbanki laenuportfell tegi aasta suurima kuise kasvu
Uudised
  • 14.08.25, 08:11
Raadiohommikus: pankrotid ja kodulaenud
Panga parimad laenupakkumised saab turul uue ning energiatõhusa kodu ostja.
Pankade vaikne hinnasõda: parimat kodulaenu pakutakse alla 1% marginaaliga
Soome investeerimisguru: Trump on lühiajaline müra, börs ei aktsepteeri hullu moodi käitumist
Soome investeerimisguru: Trump on lühiajaline müra, börs ei aktsepteeri hullu moodi käitumist
100aastane Burmani villa on ka sel kümnendil olnud tülide keerises.
Turvaärimees ostis poole miljoni eest Burmani villa
Panga parimad laenupakkumised saab turul uue ning energiatõhusa kodu ostja.
Pankade vaikne hinnasõda: parimat kodulaenu pakutakse alla 1% marginaaliga
Seoses kaitseväe tehnikapargi märkimisväärse laienemisega muutub ka sõidukite hooldus kriitiliselt tähtsaks teenuseks.
Osula ostis soomlastelt Milworksi välja
Swedbank näeb positiivsena, et Tallinkil on hetkel käimas 15 prahtimislepingu läbirääkimised ning Põhjamaade tarbijate kindlus kasvab, mis tooks suurema müügitulu kaubandusest.
Swedbank langetas Tallinki hinnasihti
Poliitiline populism korraldab suurt sigadust
Poliitiline populism korraldab suurt sigadust
Droon. Foto on illustratiivne.
“Kaitseliit ostab põrsa kotis.” Droonihanget vaidlustanud firma sai kohtus lüüa
Sigade Aafrika katku on sel suvel järjestikku leitud mitmetes farmides
Atria farmis on seakatku kahtlus
Iglucrafti asutaja Priit Kallas jagab saates “Ambitsioon”, kuidas võtmemõõdikud on aidanud äril areneda.
  • ST
Kõhutundest võtmemõõdikuteni: Iglucraft jagab oma kasvu lugu
Bigbanki Eesti eraklientide pangakontode jääk kasvas kuuga 1,0 miljoni euro võrra, ulatudes kuu lõpuks 4,3 miljoni euroni.
Bigbanki laenuportfell tegi aasta suurima kuise kasvu
Dow Jonesi tööstusindeks on lähedal oma kõigi aegade kõrgeimale tasemele.
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks püstitasid teist päeva järjest ajaloolised tipud
Bullishi aktsia hinna kallinemist toetas suuremate krüptovaluutade tänavune tõus.
Nasdaqi uustulnuk rallis esimeste minutite jooksul 200%
Instacarti aktsia kukkus vahetult pärast uudist 11%.
Amazoni teade kiirtarnetest kukutas konkurentide aktsiaid
Praeguses seisus oleks Ørstedi ostmine nagu langeva noa püüdmine.
Langevat nuga ma püüdma ei lähe: Ørsted on hoiatav lugu taastuvenergia mullist

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    1 k 2 p 21 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Europark Estonia tegevjuht Karol Kovanen tõdes, et parkimisfirma peab lühikese ettevalmistusega käima 25 aastat konkurendi sisse tallatud rada. “Arvestades teenuse osutamisega kaasnevaid tegevusi ja riske, siis äriliselt on see meie jaoks kindlasti väljakutse.”
Uudised
  • 13.08.25, 06:00
Kristjan Rahu firma kaotas Tallinna parkimislepingu suurele konkurendile
“Tehakse nalja, et selle hanke võidab see, kes on nõus rohkem peale maksma”
Oleg Sõnajalg (paremal) eelmisel suvel koos venna Andres Sõnajalaga läbi suurte raskuste rajatud Aidu tuulepargi avamisel.
Uudised
  • 13.08.25, 14:48
Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele
Gamecani tegevjuht Marten Palu oli optimistlik, et 2030. aastaks rajab Pärnusse tehnoloogialinnaku, kus elab ja tegutseb tuhat jõukat asunikku.
Uudised
  • 12.08.25, 17:00
Metsikute ambitsioonidega Pärnu videomänguäri läks pankrotti: Dubai rahad kadusid, palgad jäid maksmata
Rindesõdurid hoiatavad, et Pokrovski suunal on Vene surve juba talumatu.
  • PRO
Uudised
  • 12.08.25, 14:16
Järgmiste ööpäevadega võib seis Ukraina sõjarindel muutuda oluliselt
Praeguses seisus oleks Ørstedi ostmine nagu langeva noa püüdmine.
Investor Toomas
  • 13.08.25, 08:00
Langevat nuga ma püüdma ei lähe: Ørsted on hoiatav lugu taastuvenergia mullist
Krüptomiljonärid said USA-s leebe karistuse ning võivad naasta Eestisse
Uudised
  • 12.08.25, 23:13
Krüptomiljonärid said USA-s leebe karistuse ning võivad naasta Eestisse
Talving usub endiselt, et aktsiaturul on veel kasvuruumi.
Börsiuudised
  • 13.08.25, 15:28
Suurinvestor Arne Talving näitab oma viimase kuu oste ja müüke
Iglucrafti asutaja Priit Kallas jagab saates “Ambitsioon”, kuidas võtmemõõdikud on aidanud äril areneda.
  • ST
Sisuturundus
  • 13.08.25, 11:04
Kõhutundest võtmemõõdikuteni: Iglucraft jagab oma kasvu lugu

Podcastid

Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
Äripäev eetris
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
00:00
Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
Investor Toomase tund
Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
00:00
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Ruutmeetrite taga
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Hommikuprogramm
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
Hommikuprogramm
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi
Hommikuprogramm
Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi
19.08.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus-baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused 19.08.25, 16.09.25, 17.09.25, 17.10.25
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
22.08.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
25.08.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
26.08.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
28.08.2025 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.08.2025 Power BI Basic Training
IT Koolitus
Power BI Basic Training
8 academic hours
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
09.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
Mullu sügisel kartis Kundas asuva Pargi 8 korteriühistu haldur Kairi Raudberg, et vaatamata pingutustele jääb vilets maja renoveermiata, siis nüüd on väljavaated juba palju paremad.
Riigi IT-käki kohtusse viinud korteriühistu sai uue võimaluse
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Äripäev jäädvustas Rain Laane esimest tööpäeva toonases haigekassas 2017. aastal.
“Ärge olge kontrollifriigid!” IT-valdkonnas armastatud juht lahkub tervisekassast maksumaksja vaenlasena
Kunda sadama laienemisplaanide vastu sõdiv Elis Riispapp pöördus andmekaitse inspektsiooni, sest avastas, et Viru-Nigula vallavalitsus on teinud registris päringuid tema varast ülevaate saamiseks.
Uudishimulikke ametnikke karistati liigse nuhkimise eest noomitusega
Vald tegi registrisse põhjendamatuid päringuid
Puidutööstuse Barrus juhatuse liige ja tegevjuht Martti Kork ütleb, et ärid jäävad eraldiseisvaks.
Barrus ostis välja kahjumis klaasitootja. “Ehitame midagi ägedat!”
Kümme aastat hiljaks jäänud. Vanahärra Enno Zimmer tahab Telialt oma raha.
Unustatud aktsionärid. Telia käest raha välja võidelnud eestlased jäid pimedusse
Äripäeva küsimused panid Telia meelt muutma
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
“Meil ei ole huvi minna vaidlusesse.“
Pindi Kinnisvara suuromaniku Kalev Roosivälja sõnul mingit maksuskeemi siit otsida ei tasu.
Kinnisvarabüroo jagas äri mitmekümneks tükiks
Maksuamet võib sellisele tükeldamisele viltu vaadata
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025