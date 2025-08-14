Tagasi ST 14.08.25, 10:20 Tulevikutöötajad elektroonikas: kuidas Incap ja töötukassa aitasid leida noortel koha tööturul Töötukassa ja Incap Electronics Estonia OÜ koostöö on kestnud aastaid, kuid sel korral võeti ühiselt ette midagi sellist, mida varem polnud tehtud. Incap soovis populariseerida elektroonikatööstust noorema generatsiooni seas. Projekti tutvustati töötukassale, kes aitas leida töökogemuseta, kuid valdkonna vastu huvi tundvad noored ja suunas and ühenädalasele praktikale. Ettevõtmisest võitsid kõik, ent kuidas?

Tööandja algatatud ning spetsiaalselt noortele suunatud projekt oli töötukassa jaoks esmakordne ning edukas ettevõtmine.

Foto: Incap Electronics Estonia OÜ

Kevadel istusid Incap Electronics Estonia OÜ ja Eesti Töötukassa inimesed maha ning paika pandi kontseptsioon. Nädalasele tööpraktikale Saaremaal asuvas ettevõttes eelnes töötukassas põhjalik infotund, kus tööandjat tutvustati. Ettevõtmise järel suundus neli noort reaalset kogemust saama, mis päädis kahe jaoks püsiva töökohaga.„Tööandja jäi projektiga väga rahule ning plaan on seda korrata,“ sõnab projektiga tegutsenud Eesti Töötukassa Saaremaa osakonna juhtivkonsultant Grete Pokk.

Tööandja algatatud ning spetsiaalselt noortele suunatud projekt oli töötukassa jaoks esmakordne ning edukas ettevõtmine „Projekt inspireeris meid väga, kuna saime anda noortele võimaluse omandada reaalne töökogemus ja toetada neid tuleviku karjäärivalikute tegemisel. Noored said võimaluse tutvuda elektroonikatootmisega ning seeläbi planeerida enda tööelu,“ selgitab Pokk.

Kui kõik on motiveeritud, saab ellu viia nii mõndagi

Ideest teostuseni läks paar kuud – veebruaris tutvustas Incap mõtet töötukassale, märtsis toimus ettevõtte külastus, mis võimaldas osalejatel näha töökeskkonda ja lähedalt ka kõiki tööprotsesse. Kolmandas etapis toimus nädalapikkune tööpraktika, kus igal noorel oli individuaalne mentor, kes toetas ning juhendas. Viie päeva jooksul saadi põhjalik ülevaade elektroonika tootmisest, omandati nii teoreetilisi teadmisi kui praktilist töökogemust. Lisaks osalesid noored tootmise baaskoolitusel, tutvusid tööõiguse põhimõtetega ja said teadmisi vaimse tervise hoidmisest ning Incapi organisatsioonikultuurist.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Tööandja jäi projektiga väga rahule ning plaan on seda korrata. Grete Pokk Eesti Töötukassa Saaremaa osakonna juhtivkonsultant

Sobivad noored aitas leida töötukassa. Kohale saabus 15 potentsiaalset huvilist vanuses 18-30 aastat, kes ei õpi ega ole tööturul aktiivsed. Incapi äriarendusjuht ja tootmisjuht tutvustasid neidudele ja noormeestele ettevõtet, projekti, eesmärke ja oodatavaid tulemusi. Neile, keda idee kõnetas, pakuti võimalust tulla kohapeale tutvuma. Projekti viimases eelfaasis kinnitasid huvilised oma osalemissoovi töötukassa konsultandi juures, kes edastas vastava info Incapile.

Iga noor sai tootmiskoolituse läbimise tõendi ja soovituskirja ning mitmel noorel algas karjäär elektroonikatööstuses, Projekt ühendas töötukassa, tööandja ja noorte tööotsijate soovid. “Saame järeldada, et kui kõik osalised on motiveeritud, on võimalik teha suuri tegusid ja toetada noori tööellu astumisel. Meil on hea meel, et aitasime Incap Estonial seatud eesmärk ellu viia,” ütleb Grete Pokk.

Tuues inseneeria noortele lähemale juba põhikooliastmes, aitame murda eelarvamust, et tegemist on liialt keerulise erialaga, ning kasvatame huvi valdkonna vastu, mis võimaldab tipptehnoloogia loomist sõltumata geograafilisest asukohast. Kristi Steinberg Incap Electronics Estonia OÜ personalijuht

Huvi elektroonikatööstuses toimuva vastu üha kasvab

Incap Electronics Estonia OÜ personalijuhil Kristi Steinbergil jagub projekti kohta samuti vaid häid sõnu. „Meie jaoks on oluline panustada järeltulevatesse põlvkondadesse, tutvustades elektroonika- ja inseneriharidust kui atraktiivset ja tulevikku suunatud karjäärivalikut. Seetõttu oleme alati valmis võimaluste piires toetama algatusi ja projekte, mis on seotud meie tegevusvaldkonna ning noorte arenguga,” ütleb ta.

Nii näiteks külastab ettevõtte meeskond võimalusel erinevaid kooliastmeid, kus tutvustab elektroonikatööstust ja inseneeriat laiemalt. Samuti võetakse heal meelel vastu neid noori, kes soovivad ettevõtte tootmisega kohapeal tutvuda. “Maikuus osales meie tehnoloogiajuht Goldbergi masinate võistlusel, kus kooliõpilased said rakendada oma nutikust, tehnilisi teadmisi ja meeskonnatööoskusi. Parimatele võistkondadele kinkisime Arduino Student Kit komplektid, et innustada neid elektroonika ja programmeerimise alal veelgi sügavamalt edasi liikuma. Sarnaseid õppematerjale oleme kinkinud ka Lümanda koolile,” räägib Kristi Steinberg.

Incap Electronics Estonia OÜ on toetanud ka Rakett69 teadushariduslikku stipendiumiprojekti, pakkunud praktikavõimalusi ülikoolitudengitele ning teinud koostööd erinevate organisatsioonidega, et propageerida elektroonika ja insenerihariduse olulisust. “Tuues inseneeria noortele lähemale juba põhikooliastmes, aitame murda eelarvamust, et tegemist on liialt keerulise erialaga, ning kasvatame huvi valdkonna vastu, mis võimaldab tipptehnoloogia loomist sõltumata geograafilisest asukohast. Rõõm on näha, et huvi elektroonika vastu on aasta-aastalt kasvanud,” lisab ta.

Projekt tõi käegakatsutava kogemuse ja andis töökoha

Kevadel toimunud projekt on läbi, suvi suundumas sügisesse ning kaks noort inimest on endale leidnud sobiva töö ning Incap vajalikud töökad abikäed. “Oleme nende inimestega väga rahul. Mõlemad on motiveeritud ja on hästi meie meeskonda sulandunud. Projektis osalemine andis neile hea ülevaate kogu tootmisprotsessist, kuna nad said proovida kätt kõikidest tootmise etappides. See võimaldas nii meil kui neil teha teadlikum valik ning asuda tööle just neile sobivaimatele ja enim huvi pakkuvatele ametikohtadele,” on Incap Electronics Estonia OÜ personalijuht Kristi Steinberg rahul.

Ettevõtmise käigus sai selgeks, et noori, kes ei õpi ega tööta, on Saaremaal kahjuks palju ja sageli piisab märkamisest ning väikesest tõukest ja motivatsioonist, et tööturule või haridusteele tagasi suunata. „Ka meie töötajatele oli see põnev kogemus olla õpetaja ja mentori rollis,“ sõnab Kristi.

Incap Electronics Estonia OÜ projekt sai alguse tootmisjuhi Ismo Kyllöneni (pildil) ideest. Ettevõtmisega oodati liituma noored, kes olid kooliastmed lõpetanud, kuid polnud leidnud oma järgmist sammu või kes olid haridustee pooleli jätnud ning vajasid tuge ja enesekindluse kasvatamist.

Foto: RAIGO PAJULA

Hea koostöö töötukassaga tõi oodatult head tulemused

Töötukassa roll ja abi oli ettevõtmise õnnestumises suur. Üheskoos pandi paika projekti raamid ja sisu, töötukassa valis oma klientide seast sobivad noored, kellele projekti tutvustada. „Meil on töötukassaga aastaid väga hea koostöö olnud ja nii nagu varem, sujus ka seekord kõik väga hästi,“ on Steinberg tänulik.

Kuna pilootprojekt sujus hästi, pole välistatud, et alguse on saanud uus traditsioon. Nii kutsubki Incap Eletronics Estonia OÜ ka teisi ettevõtteid selliseid projekte läbi viima, sest värskelt iseseisvasse ellu astunud noortel on olemas laialdased teadmised erinevatest valdkondadest, kuid neil puudub elu- ja töökogemus. Innovaatilised ja tulevikku vaatavad ettevõtted saavad seda neile pakkuda.

Kui Sinugi ettevõte soovib enda tegemisi laiemalt ja põhjalikumalt tutvustada, võtke ühendust oma piirkonna Eesti Töötukassa tööandjate konsultandiga