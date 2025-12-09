Kõik Balti börsid taandusid, kuid USA aktsiad lõpetasid eilse järsu languse

ST Sisuturundus 27.11.25, 09:59

Kui sageli võib näha ning kuulda, kuidas USA suurfondide poolt on ostetud järjekordne paljutõotav Baltikumi ettevõte, siis ehitusseadmete rendisektoris on lahti rullunud vastupidine stsenaarium – Lätile kuuluv ja Eestis tuntud ettevõte Storent Holding omandas USA ettevõtte ning muutis üleöö oma mänguvälja.