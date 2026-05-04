  • OMX Baltic0,29%318,66
  • OMX Riga−1,16%877,08
  • OMX Tallinn0,29%2 126,76
  • OMX Vilnius0,38%1 449,29
  • S&P 5000,29%7 230,12
  • DOW 30−0,31%49 499,27
  • Nasdaq 0,89%25 114,44
  • FTSE 100−0,14%10 363,93
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%88,39
Kiiresti kasvav kaerajoogitootja YOOK pakub 11% intressiga võlakirju

Baltimaade esimese kaerajoogitootja YOOK Production AS emaettevõte Yook OÜ viib läbi avaliku võlakirjapakkumise, mille käigus saavad investorid märkida 11% aastase intressiga tagatud võlakirju. Emissioon annab Eesti, Läti ja Leedu investoritele võimaluse osaleda ekspordile keskenduva ettevõtte järgmises kasvufaasis.
  • Foto: YOOK Production AS
Kuni 11. maini 2026 kestva märkimisperioodi jooksul pakub Yook OÜ kuni 3 miljoni euro väärtuses tagatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot võlakirja kohta. Tegemist on esimese seeriaga ettevõtte kokku 6 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist. Minimaalne märkimissumma on üks võlakiri ehk 1000 eurot. Suure nõudluse korral on ettevõttel õigus emissiooni mahtu suurendada kuni programmi kogumahuni. Võlakirjade lunastustähtaeg on 14. mail 2029. Intressimaksed toimuvad kvartaalselt.
Võlakirjad tagatakse tootmisettevõtte YOOK Production AS aktsiate pandiga, mis hõlmab 100% olemasolevatest aktsiatest ja laieneb ka emaettevõtjale tulevikus emiteeritavatele aktsiatele (v.a juhtidele ja töötajatele suunatud potentsiaalsed tulevased optsiooniaktsiad kuni 10% ulatuses aktsiakapitalist).
Yook OÜ on esitanud taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Baltic börsi First North võlakirjanimekirjas.
  • YOOK Production AS tegevjuht Katre Kõvask.
  • YOOK tehas Türil.

Tõestatud kasvulugu

2024. aasta kevadel tegevust alustanud YOOK Production AS on Baltimaade esimene ja ainus kaerajoogitootja, kes on kahel esimesel tegevusaastal kasvatanud käivet kordades. 2025. aastal ulatus müügitulu 1,5 miljoni euroni, mis on 2,5 korda enam kui aasta varem. Tootmismahud kasvasid samal perioodil 2,7 korda, ulatudes 1,76 miljoni liitrini, ning 2026. aasta esimese kvartali käive ületas eelmise aasta sama perioodi käivet 2,5 korda.

Eksport moodustas 2025. aastal YOOK-i käibest 44 %, ulatudes ligi 660 000 euroni. Ettevõte müüb toodangut rohkem kui kümnele rahvusvahelisele turule, sealhulgas Soome, Norrasse, Türki, Kreekasse, Küprosele, Araabia Ühendemiraatidesse ning alates 2026. aastast ka Indiasse.
2025. aasta kevadel tõusis YOOK Eesti jaekettides enimmüüdud kaerajoogibrändiks, möödudes kõigist rahvusvahelistest konkurentidest.
“YOOK on kahel esimesel tegevusaastal tõestanud, et Baltimaades saab luua rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise toidutootja. Meie Järvamaal, Türil asuva tehase maksimaalne tootmisvõimsus on 20 miljonit liitrit aastas ühes vahetuses, mis annab märkimisväärse kasvuruumi ilma oluliste täiendavate investeeringuteta. Kavandatav emissioon annab investoritele võimaluse osaleda ettevõtte järgmises kasvufaasis, mille eesmärk on suurendada tootmismahtu ja efektiivsust ning jõuda positiivse EBITDAni 2027. aasta esimeses pooles," ütles YOOK Production AS tegevjuht Katre Kõvask.
“Ettevõttesse on tänaseks investeeritud üle 16 miljoni euro, mis peegeldab omanike tugevat usku, et YOOK-ist kasvab edukas ja kasumlik eksportiv toidutootja. Võlakirjaemissioon on loogiline samm rahastamisallikate mitmekesistamiseks ja annab laiemale investorite ringile võimaluse osaleda ettevõtte järgmises kasvufaasis. Emissiooniga kaasatud vahendeid kasutatakse YOOK-i grupi edasise kasvu rahastamiseks ja tegevuse laiendamiseks, et saavutada jätkusuutlik kasumlikkus, samuti olemasolevate võlakohustuste refinantseerimiseks. 11% intressimäär peegeldab nii debüütemissiooni kui ka kasvufaasi riskipreemiat," ütles Yook OÜ juhatuse liige ja osanik Mark Eikner.
“Baltimaade esimese kaerajoogitootjana on YOOK juba lühikese ajaga ehitanud üles tõsiseltvõetava ekspordipositsiooniga toidubrändi, mille tooted jõuavad rohkem kui kümne rahvusvahelise turuni. Võlakirjade programmi kaudu saab ettevõte lisarahastust tugeva kasvu jätkamiseks ning oma rahvusvahelise positsiooni edasiseks tugevdamiseks," ütles emissiooni finantsnõustaja Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.

Kuidas investeerida?

Võlakirju saab märkida Eestis, Lätis ja Leedus oma väärtpaberiteenuseid osutava panga või muu kontohalduri kaudu. Eestis on märkimiskorralduse esitamine võimalik LHV, Swedbanki, SEB-i ja Luminori kaudu ning Lätis ja Leedus Nasdaq Riia või Nasdaq Vilniuse börsi liikmeks olevate finantsinstitutsioonide kaudu. Märkimiskorralduse esitamise hetkel peab kontol olema vastav rahasumma, mis broneeritakse kuni võlakirjade jaotamiseni.
Märkimisperiood algas 28. aprillil ja lõpeb 11. mail 2026 kell 15. Märkimiskorralduste vastuvõtmise lõpptähtaeg võib olenevalt investori valitud pangast erineda.
Tähtaja osas peaksid investorid ühendust võtma oma kontohalduriga.
Lisainfo Yook OÜ võlakirjapakkumise kohta ja emissiooni teabedokument on leitav yook.eu/et/investor
Emissiooni finantsnõustaja on Redgate Capital, õigusnõustaja Advokaadibüroo COBALT ja tagatisagent on Advokaadibüroo TRINITI asutatav tütarühing.
Mis on YOOK?
2024. aasta kevadel tegevust alustanud YOOK Production AS on Baltimaade esimene ja ainus kaerajoogitootja. Lisaks kaheksale oma kaubamärgi all müüdavale kaerajoogile pakub ettevõte alates 2025. aasta detsembrist kaeradesserte kaubamärgi YOOKGURT all ning toodab private label tooteid suurte jaekettide, sealhulgas Rema 1000 ja Wihuri Metro Tukku tarbeks, samuti Carrefouri ning Türgis File jaeketi tarbeks.
YOOK Production AS-i omanik on Yook OÜ, mille suurim osanik on ettevõtja Armin Karu investeerimisettevõte OÜ HansaAssets. Yook OÜ osanike hulka kuuluvad veel Martin Kanguri, Mark Eikneri ja Paavo Pettai äriühingud.
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Yooki müügipakkumist, investeerimissoovitust ega üleskutset võlakirjade märkimiseks.
Võlakirju pakutakse avalikult ainult teabedokumendi põhjal ja pakkumine on suunatud isikutele, kellele teabedokument on suunatud. Teabedokument ega käesoleval muu Pakkumise kohta avaldatud või avaldatav teave ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud. Teabedokument, see teade ega üks muu Pakkumisega seoses avalikustatav dokument ei ole prospekt. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Yooki teabedokumendiga koos selle lisadega ja võlakirjatingimuste ja lõplike tingimustega, mis on kättesaadavad siin https://yook.eu/et/investor ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Yooki võlakirjadesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Yooki teabedokumendis.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Yooki võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.
