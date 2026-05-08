08.05.26, 19:24 Pettumust valmistanud prognoos neelas Cloudflare’i aktsiast veerandi Cloudflare’i aktsia kukkus reedel 24,5%, kuna ettevõtte teise kvartali müügitulu prognoos valmistas investoritele pettumuse.

Võrgu- ja küberturbelahendusi pakkuv ettevõte prognoosib, et teises kvartalis kasvab müügitulu kuni 30%. See jääb alla esimeses kvartalis saavutatud 33,5% suurusele kasvule, kirjutas Reuters.