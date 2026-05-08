Pettumust valmistanud prognoos neelas Cloudflare’i aktsiast veerandi

Investeerimispank Goldman Sachs tõi turule tarkvaraaktsiatele suunatud investeerimisstrateegia, millega panustatakse nende ettevõtete tõusule, mida peetakse tehisintellekti arengute suhtes immuunseks, vahendab portaal Seeking Alpha.
Baltimaade esimese kaerajoogitootja YOOK Production AS emaettevõte Yook OÜ viib läbi avaliku võlakirjapakkumise, mille käigus saavad investorid märkida 11% aastase intressiga tagatud võlakirju. Emissioon annab Eesti, Läti ja Leedu investoritele võimaluse osaleda ekspordile keskenduva ettevõtte järgmises kasvufaasis.