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Nvidia tõi uuendused varakult välja: isesõitvate autode platvorm ja topeltkiired protsessorid

Nvidia tegi avalikuks uue grupi tehisintellektil põhinevaid mudeleid ja tööriistu, millega saab kiirendada autonoomsete sõidukite ja järgmise põlvkonna robotite arengut.
Esimesed Nvidia tehnoloogiaga autod jõuavad USAs teedele selle aasta esimeses kvartalis.
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Pettuse küüsi langenud RKIK maksis võltsarve, raha kadus välismaale
RKIK ei ütle, mis kaitsefirmad ja mis mahus on lepingud sõlminud ning kelle vastu riik kohtusse läks ja keda veel uurib. “Ma saan aru, et avalikkuse jaoks ei ole võib-olla piisavalt läbipaistev ja sealt spekulatsioonid tekivad, aga kahjuks ei saa rohkem avada,” tõdes RKIKi peadirektori asetäitja Asko Kivinuk.
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