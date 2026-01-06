Investorite uue aasta prognoos: USA optimism põrkub mullihirmuga, Tallinna börsilt oodatakse üllatust
Kui Wall Streeti analüütikud ja kohalikud optimistid ennustavad tehnoloogiasektori ja USA börsi jätkuvat tähelendu, siis kriitilisemad hääled hoiatavad "dot-com’i" ajastut meenutava mulli ja eelseisva volatiilsuse eest.
Investor ja endine fondijuht Märten Kress leiab, et täpsete hinnasihtide ennustamine on mõttetu tegevus. Selle asemel peaks investoril olema kindel tegevuskava, mis peab vastu nii tõusudele kui ka mullide lõhkemisele.
Kuigi tehisintellekti ümber räägitakse palju mullist, on see tegelikult olnud turgude tasakaalustaja. Ettevaatlik tasub olla hoopis kulla suhtes, mis käitub täna pigem riskivara kui turvasadamana, ütles investor Taavi Ilves.
2026. aastal on globaalsetel turgudel oodata suurt volatiilsust ning madalat tootlust, kuid kohalik börs võiks selle kõrval esineda hästi, prognoosib varahalduri Trigon Asset Managementi partner Mehis Raud.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.