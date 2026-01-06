Investorite uue aasta prognoos: USA optimism põrkub mullihirmuga, Tallinna börsilt oodatakse üllatust

Sektorid, mida Kress kullipilguga jälgib

Investor ja endine fondijuht Märten Kress leiab, et täpsete hinnasihtide ennustamine on mõttetu tegevus. Selle asemel peaks investoril olema kindel tegevuskava, mis peab vastu nii tõusudele kui ka mullide lõhkemisele.