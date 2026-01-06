Tagasi Tarmo Tanilas: kui üks Kevinitest jõuab föderaalreservi ette, dollar kukub Trumpi soositud USA keskpanga presidendi kandidaadid Kevin Hassett ja Kevin Harsh tahaksid intressid kiiresti alla tuua, rääkis Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas. See tähendaks nõrgemat dollarit. Hommikuprogramm

Tanilas rääkis, et prognooside järgi võiks sel juhul euro ja dollari kurss sellisel juhul liikuda tasemele 1,3. See viitaks dollari väärtuse ligikaudu kümneprotsendilisele langusele praeguselt tasemelt.

Lisaks rääkis Tanilas oma investeerimisvalikutest. Kuigi privaatpanganduse portfellidesse ei ole kohalikke varasid alati võimalik lisada nende vähese likviidsuse tõttu, on ta ise Tallinna börsilt aktsiaid ostnud. Sama on teinud ka mitmed tema kolleegid.

Intervjuus tuli juttu ka Palantiri aktsia tugevast tõusust, sellest, kas Elon Muski tasub uskuda ning samuti uue aasta ootustest Eesti majandusele.