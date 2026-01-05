Kolmas tõusuaasta järjest: portfell kerkis 706 000 euroni, kuid jäi eesmärgile alla

Põhjamaine kaamos paneb mind melanhoolselt aastale tagasi vaatama. Alles see oli, kui tõstsin oma jälgimisnimekirja ühe pisemat sorti ehk pea 300miljardilise turuväärtusega Ühendriikide mäluseadmete tootja. Räägin taas Micronist, mis mulle enam südamerahu ei anna.
Olen oma pea veerandsajandi pikkuse investorkarjääri jooksul aktsiate paremaks valimiseks ehitanud keerukaid mudeleid ja koostanud pikki kontrollnimekirju. Tegelikult piisab edukate investeeringute tegemiseks märksa vähemast.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.