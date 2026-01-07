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Aasta popimad aktsiad: kaitsetööstus ja kiibitootjad vallutasid eestlaste portfellid

Eesti investorite aktsiatehingutele panid nii eelmise aasta viimase kuu kui ka terve aasta lõikes pitseri geopoliitika ja tehnoloogiasektori buum. Investoreid kollitas USA dollari nõrgenemine ning mure AI-mulli lõhkemise pärast.
Eestlaste enimostetud aktsiate seas oli kaitsetööstuse Rheinmetalli aktsia.
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