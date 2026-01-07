Aasta popimad aktsiad: kaitsetööstus ja kiibitootjad vallutasid eestlaste portfellid
Eesti investorite aktsiatehingutele panid nii eelmise aasta viimase kuu kui ka terve aasta lõikes pitseri geopoliitika ja tehnoloogiasektori buum. Investoreid kollitas USA dollari nõrgenemine ning mure AI-mulli lõhkemise pärast.
Kui Wall Streeti analüütikud ja kohalikud optimistid ennustavad tehnoloogiasektori ja USA börsi jätkuvat tähelendu, siis kriitilisemad hääled hoiatavad "dot-com’i" ajastut meenutava mulli ja eelseisva volatiilsuse eest.
Tehisaru kergitas möödunud aasta börsimaratoni võitjaks Lõuna-Korea. Taani aktsiaturg sai Novo Nordiskilt haavata ning Balti börs andis ninanipsu suurimatele indeksitele. Selle pinnalt annavad eksperdid ka vihjeid, milliseks kujuneb 2026.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.