Unistuste börsiaasta: rohkem investoreid, vähem pettusi ja IPOd, mis loevad

Finantskonsultant ja investor Jekaterina Tint jagas Äripäeva raadio hommikuprogrammis nippe, mida saavad nii investorid kui eraisikud oma rahaasjades ära teha ning kust alustada, et rahaga targemini ümber käia.
Investor ja endine fondijuht Märten Kress leiab, et täpsete hinnasihtide ennustamine on mõttetu tegevus. Selle asemel peaks investoril olema kindel tegevuskava, mis peab vastu nii tõusudele kui ka mullide lõhkemisele.
AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini
Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida AS PN Projecti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud Riia A-klassi bürooarendust. Preses Nama Kvartālsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud 2027. aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i ja teiste juhtivate ettevõtetega.