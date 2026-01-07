Aasta võitjad ja kaotajad: kuidas AI maailma börsikaardi ümber joonistas
Tehisaru kergitas möödunud aasta börsimaratoni võitjaks Lõuna-Korea. Taani aktsiaturg sai Novo Nordiskilt haavata ning Balti börs andis ninanipsu suurimatele indeksitele. Selle pinnalt annavad eksperdid ka vihjeid, milliseks kujuneb 2026.
Maailma börside lõppenud aasta edetabelit troonivad tugevaid majandusreforme teostav Argentina, enim kukkus valuutareformi läbiv Zimbabwe. USA turgudele ootavad eksperdid suurt volatiilsust, uut hingamist võiksid saada Skandinaavia börsid, üllatada võivad Hiina ja Poola.
Lõppenud aasta maailma börside edetabeli tipus troonivad Euroopa tegijad, kellele pidid alla vanduma nii Aafrika kui Aasia börsid. Uut hingamist prognoositakse investoritele eeskätt Põhjamaade ja Hiina turgudel.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.