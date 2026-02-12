Tagasi USA

12.02.26, 21:16 Tehisaru võidujooksus takerduv Apple’i aktsia kukkus enam kui 5% Tehnoloogiasektori üldise languse suurimaks kaotajaks osutus neljapäeval Apple, mille aktsia langes üle 5%. Lisaks turu üldisele meelestatusele mõjutab ettevõtet uue tehnoloogia takerdumine.

Kuigi jaanuaris esitatud majandusandmed üllatasid investoreid, on ettevõtte aktsia aasta algusest saadik langenud 4%.

Foto: Reuters/Scanpix

Investorite meeleolu rikkus teadaanne, et Apple’i kauaoodatud häälassistendi suur uuendus võib taas edasi lükkuda. Kuigi uus ja nutikam Siri pidi algsete plaanide kohaselt kasutajateni jõudma märtsikuise tarkvarauuendusega, on testimisel ilmnenud tõrked.