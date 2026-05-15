15.05.26, 16:02 Haage case study: kuidas reklaampind end ise kinni maksis Jaekaupluste veeriiulis käib tihe rebimine. Miks aga kakelda tähelepanu eest seal, kui saad luua väljapaneku kohta, kus liigub ringi just täpselt selle vajadusega klient? Sellele vastab digiagentuur Optimist Digital.

Kõik teavad, milline piin on kuiva kurguga kaubanduskeskustes ringi käia. Toome poeriiulis ootamise asemel oma toote sinna, kus see erinevalt lihtsalt reklaamist inimestele reaalset väärtust pakub. Loome lahenduse, kus reklaam ei ole kuluartikkel, vaid isemajandav süsteem.

Klient palus mõelda “kastist välja”

Haage tiim ütles meile kohe alguses, et tavalisi asju oskavad nad ise ka teha. “Meil on vaja agentuuri, kes aitaks mõelda kastist välja.” Kastist välja it is then. Miks mitte paigutada see maailma lihtsaim anum keset kaubanduskeskuse koridori ja teha vee ostmine maksimaalselt lihtsaks?

Kõige minimalistlikum veeostupunkt

Võta ja viipa – kas usaldus tasub ära?

Haage iseteeninduskast on kõige minimalistlikum veeostupunkt, mis baseerub usaldusel ja kiirusel. Sellel puudub igasugune järelvalve, rääkimata müüjast ja isegi tooteskännerist. Võtad vee, viipad kaarti või telefoni ning lahkud vesi näpus. Osa vett läheb loomulikult ka ilma viipemakset saamata jalutama, aga hei – niikuinii oli plaanis teha degustatsioone, mis muidu oleks maksma läinud.

Matemaatika, mis rõõmustab igat juhti

Süsteemi geniaalsus peitub selle lihtsuses. Vee müügist saadav marginaal katab kasti asukoha rendi ja hoolduskulud. Kui kulud on kaetud, jääb järele premium-asukohas paiknev bränditud pind, mille meediakulu on ettevõtte jaoks 0 eurot. Kui müüd natuke kallimalt, jääb ka kasumit.

Mastaapne nähtavus ja kontaktide arv

Kaubanduskeskus on brändi jaoks unikaalne keskkond, kus liikluse maht on märkimisväärne – keskmiselt külastab ühte suuremat Eesti keskust umbes 15 000 inimest päevas. See tähendab, et ainuüksi ühe kuuga on potentsiaalseid kontakte pea pool miljonit. Kui traditsiooniline staatiline reklaampind on passiivne, siis Haage iseteeninduslahendus muudab selle massiivse inimvoo aktiivseks müügikanaliks.

Iga mööduv "silmapaar" ei ole enam lihtsalt statistika, vaid potentsiaalne klient, kes on vaid ühe mugava liigutuse kaugusel ostu sooritamisest.

Passiivsest pinnast aktiivseks müügimasinaks

Lahendus, mis pakub võimalust optimeerida kontakti hinda ja kvaliteeti viisil, mida tavapärane välireklaam ei suuda. Keset 15 000-pealist igapäevast inimvoogu paiknev funktsionaalne ja stiilne "iseteeninduskast" eristub visuaalsest mürast, pakkudes külastajale reaalset väärtust ja mugavust.

See on loovuse ja äri sümbioos, mis tõestab, et kaubanduspind pole enam lihtsalt koht, kus brändiga kohal olla, vaid nutikas platvorm, mis suudab end iseseisvalt ja efektiivselt ära majandada.