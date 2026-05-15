Tehisintellekti ralli ja suurriikide tippkohtumine lükkasid börsid uute rekorditeni
Neljapäeval valitses Wall Streetil võimas ostuhuvi, kui tehisintellekti võidukäik ja Pekingis alanud Donald Trumpi ning Xi Jinpingi tippkohtumine lükkasid peamised aktsiaindeksid uute kõigi aegade rekorditeni.
Tehisintellekti ralli ja lootusrikas tippkohtumine Pekingis lennutasid USA börsiindeksid ajalooliste tähisteni.
USA börsiindeksid liikusid neljapäeval kindlalt ülespoole, kusjuures Dow Jonesi tööstusindeks kerkis 0,7 protsenti ehk üle 350 punkti, tõustes esimest korda pärast veebruari taas üle maagilise 50 000 punkti piiri.
USA dollar tugevnes neljapäeval juba neljandat päeva järjest, kuna värsked majandusandmed jahutasid turgude lootusi intressimäärade langetamise osas ning viitasid hoopis võimalikule intressitõusule tulevikus.
Neljapäeval võtsid USA aktsiaturud suuna ülespoole, kui president Donald Trump ja Hiina riigipea Xi Jinping alustasid kõrgete panustega tippkohtumist, kus on kaalul nii kaubandussuhted kui ka tehisintellekti tulevik.
