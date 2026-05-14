14.05.26, 16:00 Riia äri- ja bürookvartali arendaja emiteerib 9% intressiga võlakirju Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.

Võlakirjade emissioonihind on 1008,8618 eurot (nimiväärtus 1000 eurot) ning minimaalne võimalik investeering on üks võlakiri. Emissiooni korraldajaks on Artea pank, müügiagentidena tegutsevad Orion Securities UAB ja Redgate Capital.

Võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutatakse ehitus- ja siseviimistlustööde rahastamiseks ning piisava käibekapitali tagamiseks. Seni on võlakirjaprogrammi kaudu kaasatud 54 miljonit eurot ehk 72% kogu programmi mahust. Käesolev rahastusvoor võimaldab projektil liikuda järgmisse etappi ehk asuda arendama ruume vastavalt üürnike vajadustele.

Kuidas investeerida Investorid saavad võlakirju osta oma panga kaudu, otsides internetipanga investeerimisrubriigist PN Projecti võlakirju või võttes otse ühendust oma panga kliendihalduriga.

Projekti arendava fondi Lords LB Special Fund V juht Povilas Urbonavičius rõhutab, et siseviimistlustööd on juba alanud ning partnerina osaleb selles üks Läti suurimaid siseviimistlustööde ettevõtteid Reaton. Lisaks algavad ärikeskuse territooriumil peagi ka heakorratööd.

„Huvi Preses Nama Kvartālsi büroopindade vastu on suur nii kohalike ettevõtete kui ka rahvusvaheliste firmade seas. Plaani kohaselt valmib ärikeskus selle aasta lõpuks ning suure tõenäosusega on see ainus tänavu Riias ehitatav A-klassi ärikeskus,“ ütleb Urbonavičius.

Pakutavad võlakirjad on tagatud ligi 59,35 miljoni euro väärtuses esimese järgu hüpoteegiga projekti varadele. Viimase sõltumatu hindamise järgi ulatub projekti vara turuväärtus 75,1 miljoni euroni. Võlakirjad on noteeritud Nasdaq Balticu võlakirjade nimekirjas, mis tagab investoritele läbipaistvuse ja likviidsuse.

Preses Nama Kvartāls ärikeskus kerkib Riia ühte strateegiliselt tähtsaimasse piirkonda Pārdaugavas, millest on kiirelt kujunemas linna keskne ärirajoon.

Keskust arendab Leedu investeeringute haldamise ettevõte Lords LB Asset Management fondi Lords LB Special Fund V kaudu. Projekti elluviimiseks on loodud Lätis ettevõte PN Project.

Teave Preses Nama Kvartālsi kohta Preses Nama Kvartālsi arendus toimub mitmes ehitusetapis. Esimene etapp hõlmab A-klassi büroohoonet üüritava pinnaga ligikaudu 27 700 m2 ning kus on töökohad kuni 2500 inimesele. Hoone projekteeritakse vastavalt kõrgeimatele jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe standarditele eesmärgiga saada rahvusvaheline BREEAM Excellent sertifikaat. Kvartali edasine arenduskontseptsioon näeb ette meditsiini- või hariduskeskust, hotelli või elamut, büroohoonet ning muid rajatisi. Projekti arendaja on Lords LB Asset Management, kelle hallatavate varade maht ületas 2025. aasta detsembri lõpuks 1,423 miljardit eurot.