Lähis-Ida konflikti vaibumise lootus kergitas bitcoini

Bitcoin hoiab tugevat kurssi, olles tõusnud 74 695 dollarini. Analüütikute hinnangul on krüptoturg osutunud praeguses konfliktis vastupidavamaks kui traditsioonilised investeeringud nagu kuld või aktsiad.
Bitcoin kerkis peaaegu kuue nädala kõrgeimale tasemele, sest investorid pöördusid taas riskantsemate varade poole. Turgudel valitseb lootus, et Lähis-Ida konfliktiga seotud pinged võivad hakata vaibuma.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.