Hirmutamiseks ja vaigistamiseks punutud kohtuskeemid satuvad peagi löögi alla
Riigikogus võetakse vastu seadusemuudatused, millega kohtud saavad juurde võimalusi vaigistushagidega tegelemiseks. Nendega saavad kohtud pahatahtlikke hagejaid ka trahvida, selgitas Äripäeva ajakirjanik Mari Mets.
7. mai oli Eestis Euroopa direktiivi ülevõtmise tähtaeg, seadusemuudatused olid riigikogus teisel lugemisel.
Foto: Liis Treimann
Eesti riigikogu võtab vastu seaduseelnõu, millega võetakse Eesti õigusruumi üle vaigistushagi eest kaitsmise direktiiv. Kui selgub, et hagiga püütakse kohtumenetlust kuritarvitada ja tegevusel on pahatahtlik tagamõte, saavad kohtunikud hagi tagasi lükata. Seni kohtul sellist õigust ei olnud, rääkis Mets Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!