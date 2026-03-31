Börsifirma juht loobus tagasiastumisest

Aktsiate börsil noteerimine annab ettevõttele justkui usaldus- ja kvaliteedimärgise. Usaldust Tallinna börsi alternatiivturu osaliste vastu õõnestab see, et pooled neist pole auditeeritud aruannet esitanud.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.