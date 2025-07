Tagasi 31.07.25, 06:00 Hoiatusmärkide laviin börsil: pooled alternatiivturu firmadest kimpus aruandlusega Aktsiate börsil noteerimine annab ettevõttele justkui usaldus- ja kvaliteedimärgise. Usaldust Tallinna börsi alternatiivturu osaliste vastu õõnestab see, et pooled neist pole auditeeritud aruannet esitanud.

Alternatiivbörsi ettevõtete usaldusväärsus on auditeeritud majandusaasta aruannete esitamata jätmise tõttu löögi all. Asjaosaliste sõnul põhjustab seda audiitorite nappus.

Foto: Andras Kralla

Tallinna börsi alternatiivturu kuue ettevõtte nime taga kõlgub hoiatav lilla hüüumärk. See on Nasdaq Tallinna lisatud vaatlusmärge ehk hoiatus investoritele, et milleski on ettevõte börsireglemendist kõrvale kaldunud.